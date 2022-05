Castellolí obrirà aquest dimecres les portes del nou gimnàs municipal fruit dels pressupostos participatius de l’any passat. El Centre Esportiu El Centre (ubicat a l’avinguda de la Unió, 45) serà un equipament autogestionable i es podrà utilitzar a partir de 16 anys -els menors de 13 a 16 anys podran accedir-hi acompanyants d’un adult-. Fins a finals d’any serà d’ús exclusiu i gratuït per a les persones empadronades a Castellolí.

L’Ajuntament ha destinat els 10.000 euros del pressupost participatiu a remodelar el local municipal El Centre i convertir-lo en una sala de gimnàs, que disposa de màquines i tota mena de material pensat per a la realització d’esport. També és previst que s’hi duguin a terme activitats dirigides. Amb un aforament màxim de 12 persones, estarà obert de dilluns a diumenge de 8 del matí a 10 de la nit. Se’n podrà fer ús màxim una hora i mitja al dia.

Per poder-hi accedir serà obligatori realitzar una formació durant els mesos de maig i juny que permetrà validar l’abonament, ja que el nou espai no disposarà de monitors, excepte durant el període de formació. Serà cada usuari qui gestionarà l’accés al gimnàs, els exercicis a realitzar i la correcta manipulació del material. La instal·lació estarà videovigilada exclusivament per garantir-ne el correcte ús i funcionament. Per reservar la formació prèvia obligatòria i posteriorment la sala, cal fer-ho a través de la web https://pistescastelloli.reservaplay.cat.