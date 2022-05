El nou alcalde d’Òdena, Francisco Guisado (PSC), tindrà el control de bona part de la gestió interna de l’Ajuntament i també l’àrea de comunicació. Recursos Humans, secretari i intervenció, seguretat ciutadana, protocol i comunicació dependran d’ell directament, segons el nou organigrama que es va donar a conèixer ahir. Guisado és alcalde de la població des del passat 4 de maig, quan la moció de censura que va presentar va prosperar i va apartar de l’alcaldia a la republicana Maria Sayavera.

Guisado també ha donat galons al seu soci necessari per a la moció de censura que l’ha portat a l’alcaldia i per a la governança pel que queda de mandat, el regidor Andreu García Sánchez, que serà primer Tinent d’Alcalde (Serveis de Territori), i estarà al front de regidories amb temes calents: Àrea d’Ensenyament, Empresa i Urbanisme. Des d’Ensenyament haurà de veure si pot accelerar i millorar la proposta per a l’institut escola, des d’Urbanisme, veure si pot canviar decisions que ja havia pres esquerra respecte la política de nous espais industrials. I des d’Empresa i urbanisme podrà incidir amb el grau d’oposició al projecte de la indústria de tractament de residus càrnics. També gestionarà Comerç i Turisme, Administració Electrònica i TICS.

El nou cartipàs municipal, inclou la nova organització de govern; tinences alcaldia, àrees de govern i delegació competències.

Pocs regidors i molt pes

D’altra banda, la regidora Sandra Fernández Cuadra serà segona Tinent d’Alcalde (Serveis Generals) i serà la responsable de Governació, Hisenda i Transparència. Amparo Hernández Dengra (tercera Tinent d’Alcalde), està al front de Serveis a les persones, Igualtat i Associacionisme Cultural, Infància i Joventut, Benestar social i Gent Gran, Polítiques d’Igualtat, Associacionisme cultural i Cooperació i agermanament. Valentín Robles Rodríguez durà Festes i Fires, Biblioteca, Atenció Ciutadana i Participació. I Oriol Almirón Ruiz serà es responsables d’Habitatge, Salut i consum, Serveis municipals, Manteniment i espais públics, Transport públic, Mon rural, pagesia i camins, Obres i inversions, Medi ambient.