El grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia denuncia que ERC manté a l’alcaldia del municipi l’alcalde Jaume Gorrea, que ha estat condemnat a 5 anys d’inhabilitació per un delicte de prevaricació per l’adjudicació d’unes obres de 210.000 euros. La sentència, però, no és ferma, i aquest és el principal argument al que s’aferra Gorrea per no deixa la cadira.

Els socialistes demanen a ERC que rectifiqui i «faci un relleu a l’alcaldia davant la gravetat de l’assumpte i que no danyi més la imatge de Cabrera d’Anoia». El sentència contra Gorrea relata com l’alcalde va adjudicar directament una obra d’arranjament d’un camí a una empresa, quan, per valor de la inversió, hagués calgut un acord de ple per a l’adjudicació. Gorrea va actuar en desacord als informes de secretaria i després del ple va intentar falsejar una documentació, segons recull la sentència.

El portaveu del PSC, Salus Montegudo, lamenta l’enrocament de l’alcalde tot i la sentència i la corresponsabilitat del seu equip de govern i d’ERC. Montegaudo ja va demanar fa tres setmanes que els republicans fessin un relleu a l’alcaldia i respectava, fins i tot, que ERC continués al govern tot i no haver guanyat les eleccions, ja que només queda un any de mandat, amb la condició que canviessin l’alcalde. «El PSC vam guanyar les eleccions, però ERC va pactar amb Ciutadans per obtenir l’alcaldia. Entenem que aquest pacte és lícit en democràcia i per això no volíem aprofitar la condemna de l’alcalde per forçar un canvi de govern. Només demanàvem que ERC apartés l’alcalde condemnat i investís un nou alcalde, cosa que malauradament no ha passat». Monteagudo remarca lamenta que l’ «actuació il·legal de l’alcalde un cop hi ha condemna d’inhabilitació» no enterboleixi la imatge de Cabrera.