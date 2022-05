Amb el nom d’«Oberts per vacances» Igualada ha presentat les activitats per als mesos d’estiu organitzades pels diferents departaments. La regidora d’Ensenyament, Patrícia Illa, la regidora de Joventut, Carlota Carner, i el regidor d’Entorn Comunitari, Fermí Capdevila, han estat els encarregats de coordinar les activitats estivals. L’obertura del Centre Cívic Nord durant el mes d’agost és una de les novetats principals.

El casal d’estiu Estiuet es farà del 27 de juny al 29 de juliol de forma conjunta a l’institut Badia i Margarit i a l’escola Dolors Martí amb una programació d’activitats habituals de joc, dansa, manualitats, sortides i tallers. Del 22 d’agost al 2 de setembre l’activitat de l’Estiuet es farà a l’Escorxador abans que s’iniciï el curs lectiu.

L’esportiueig també es repetirà aquest any a Les Comes, les inscripcions ja estan obertes i encara hi ha places per a alguns grups. Per a aquells infants i joves que vulguin potenciar el seu vessant més creatiu es repetiran les dues setmanes de l’EstiuART a La Gaspar i l’Escola de Teatre amb La Tarima.

Des del departament d’Educació també es repeteixen les activitats de reforç per a alumnes d’ESO amb un doble objectiu. La regidora d’Ensenyament, Patrícia Illa, ha recordat que no es tracta d’una activitat per «únicament reforçar els coneixements del curs, sinó que també pretén ser un espai per poder empoderar-se i perquè tots els participants puguin conèixer els seus talents».

Fermí Capdevila, regidor d’Entorn Comunitari, ha presentat l’agenda amb les activitats dels centres municipals per a aquest estiu. Capdevila ha remarcat que aquesta és la primera revista que recull conjuntament la programació d’activitats i tallers dels tres centres cívics municipals en què ja s’hi afegeixen les del Centre Cívic Nord. Les inscripcions per als diferents tallers i cursos es podran fer a partir del dia 8 de juny de forma telefònica, presencial i també per Internet. Hi haurà tallers de manualitats, activitat física, cuina, idiomes, sortides per omplir l’estiu. El Centre Cívic Nord també acollirà diversos espectacles de teatre i musicals que es faran aquest estiu. El dia 2 de juliol, el barri de Fàtima tornarà a celebrar el tradicional Fàtima té Salsa.

Una de les novetats de la programació d’aquest any és l’obertura del Centre Cívic Nord, que serà un espai de trobada, lectura i reunió en un edifici climatitzat «on refugiar-se de la calor», ha explicat Capdevila en la doble condició de regidor i metge.