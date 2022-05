Natàlia Miquel Navas i Lola Rubio Biosca seran les noves pubilles de Calaf durant el 2022-23 i Bern Regí i Reñé, en serà l'hereu. Durant el dinar popular de cloenda de la Setmana de la Gent Gran es va fer la presentació oficial dels nous hereu i pubilla del 2022-2023. Bern Regí i Reñé serà el nou hereu en substitució de Pui Fonoll i Colell. D'altra banda, de forma conjunta, Natàlia Miquel Navas i Lola Rubio Biosca seran les noves pubilles en relleu de l'Andrea Fernández Romero.

Enguany, només es van presentar tres infants a aquest càrrec i per això, no es va realitzar sorteig i es va decidir que tots poguessin gaudir d'aquesta experiència com a representants de Calaf.

En el seu primer acte de presentació, van tenir l'honor de repartir els obsequis de record entre la gent de més de 65 anys de Calaf que havia assistit al dinar de la Gent Gran.