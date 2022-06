Jordi Badia: «Una empresa pot ser d’un ajuntament, però no de 14»

Fa set anys que és alcalde. Està arribant al final del seu segon mandat. Té la sensació que ha portat el poble allà on vostè volia?

Sempre voldries haver pogut fer més, però crec que hi arribarem. Tot el que ens havíem plantejat, si no ho deixem acabat, ho deixarem molt encarat. I altres obres que han vingut també les hem resolt. L’any d’aturada per la pandèmia també s’ha notat.

Què queda obert?

Com a temes grans, la residència i la biblioteca. Però és possible que deixem la residència amb obres iniciades, i la biblioteca, amb tota la tramitació acabada. Les obres no hauran començat, però tindrem l’edifici antic de la Guàrdia Civil enderrocat i potser les obres licitades.

Té pensat si torna a presentar-se?

La veritat és que no. Ho pensarem al setembre. Aleshores faré la reflexió. No es tracta de veure si en tinc ganes i em fa il·lusió, que això és segur que sí, sinó veure si és bo afrontar un tercer mandat. Sempre he dit que allò òptim són 8 anys. Per optar a un tercer mandat ha d’estar molt justificat. Crec que no hi ha ningú imprescindible i que és molt bo que es renovin els lideratges. Ara, un tercer mandat en determinades circumstàncies pot estar justificat. L’obligació de deixar l’Ajuntament millor del que el vam trobar em sembla que ho farem. I espero que el que vingui després també ho faci.

El cap de setmana passat van celebrar els 50 anys de l’arribada de l’aigua a Calaf. Llavors devia ser una gran notícia, però els darrers anys han estat complicats?

Ha costat molt perquè és un tema complicat i costós. Hi havia dos vessants: el contracte amb Aigües de Manresa, que està resolt, i un altre era la qualitat de l’aigua, que aquest ens ha preocupat molt més. Ha estat lent, però al final ens n’hem sortit. De la mateixa manera que fa 50 anys la portada d’aigua a Calaf va suposar un abans i un després, jo crec que ara també hi ha un abans i un després en el tema de la qualitat. Crec que hem resolt un problema endèmic. No ens atrevirem a dir resolt per sempre, però per moltes generacions crec que sí.

Amb dues solucions?

Sí. Per la part de la Llosa del Cavall tenim la garantia de l’aigua de qualitat. I la planta de desnitrificació, també ens dona qualitat. Al subsòl hi tenim molta aigua, però és una aigua dura i amb molt nitrat. La planta ja està acabada i estem pendents dels permisos de Sanitat. Quan ho tinguem serà una qualitat perfecta.

Calaf es va trobar massa sol per resoldre aquest problema?

Les anàlisis eren les que eren.

És clar, és clar. En tot cas calia accelerar les connexions?

Quan vam arribar al govern ja ho havíem mirat, però no hi baixava aigua. Teníem els acords amb l’ACA, això va ser fàcil, però vam haver d’esperar que baixés aigua.

I quina era la causa?

Jo vaig tenir la sensació que fins que no connectés Igualada no es resoldria.

Amb la dimensió d’Igualada sortia a compte obrir l’aixeta?

És que la xarxa es va fer per portar aigua a Igualada. Va molt bé que alimenti tots els pobles fins arribar a Igualada, però una obra tan important com aquesta, si no és per arribar a la capital de l’Anoia no té gaire sentit. Les reticències d’Igualada ens van perjudicar. Crec que si ara estiguéssim sense connexió ja estaríem altra vegada en una situació de no potabilitat.

Calia planta de desnitrificació i connexió a la Llosa el Cavall?

És una xarxa de seguretat. Crec que està bé. Prescindir de l’aigua de la Llosa del Cavall és un risc. I anar només amb la Llosa, crec que és una irresponsabilitat. No podíem prescindir dels pous perquè de tant en tant s’han de fer intervencions. I cal aprofitar les aigües subterrànies. També hem de tenir en compte que l’aigua més barata és la nostra.

Suprimir el contracte amb Aigües de Manresa també ha estat llarg i complicat. Ho va intentar en el primer mandat.

L’oposició s’hi va oposar i ens ho va retardar molt. I després perquè la negociació amb Aigües de Manresa no podia ser fàcil de cap manera. Era normal que intentessin impedir el trencament. Però un cop materialitzat s’han portat bé i no hi ha hagut cap problema. Nosaltres assumirem la gestió a partir de l’1 de juliol.

És un problema de model?

Tot municipi té dret a poder-se gestionar els seus serveis essencials, i l’aigua n’és un. Quan vam arribar vam veure que el contracte d’Aigües de Manresa no era just. Hi havia tot el tema d’un deute que s’havia fet sense explicar-lo al poble. Es va posar com un cànon i no ho era, era un préstec. I vam demanar d’arreglar-ho. És veritat que l’Ajuntament tenia un deute amb Aigües de Manresa de 685.000 euros. Però ho van fer d’una manera que no s’expliqués al poble i que no comptabilitzés com a deute municipal perquè hauria suposat que l’Ajuntament quedés en una situació d’intervenció de l’administració de l’Estat. Era un préstec pel qual la gent paga 50.000 euros cada any a Aigües de Manresa. Va ser complicat perquè el grup que ho va fer, CiU, no ho volia explicar i s’hi va posar de cul. I Aigües de Manresa tampoc no ho podia reconèixer.

Però l’oposició del seu grup anava més enllà del deute. Tampoc no va veure clara la mateixa concessió.

És que no es pot considerar que Aigües de Manresa sigui un mitjà propi de l’Ajuntament. Hi ha sentències, totes en contra. Hi ha una qüestió de sentit comú, una empresa pot ser d’un ajuntament, però no de 14, perquè aleshores ja no és mitjà propi de l’Ajuntament a qui presta el servei. Després el dret ho aguanta tot, però no té sentit. També hi havia una voluntat expressada en el programa electoral que nosaltres volíem municipalitzar. En el primer mandat no ens han deixar presentar-ho al servei jurídic assessor, perquè calia un acord de ple i no vam tenir el suport necessari. Un cop vam tenir la majoria absoluta, en el segon mandat, ho vam tornar a fer i ens van donar la raó. El contracte va quedar anul·lat. Ara estem sense contracte amb Aigües de Manresa.

I el deute?

Ara no existeix.

Com? Aigües de Manresa reclama 450.000 euros...

El ple de l’Ajuntament va donar per saldat i tancat el deute. I Aigües de Manresa, també. El deute, administrativament, no existeix. Hi ha un préstec a retornar. Tenim un embolic jurídic, perquè no tenim contracte. El préstec que es va fer té el seu quadre d’amortització, que fixa un retorn de 50.000 euros cada any fins a 1 milió. El préstec atorgat, amb els interessos arriba a un milió. Nosaltres ho volíem parlar, tot això. Als papers hi figura que és un cànon, però és clar que no presten cap servei per aquest cànon. Des del 2014 es van retornant 50.000 euros cada any.

I actualment la situació està encallada?

Com que vam veure que no ens entendríem vam proposar de buscar un mediador.

Però encara no s’ha triat?

Sí, sí. Està escollit. Es va fer a través del Col·legi d’Enginyers. Suposo que hi està treballant.

Amb una rebaixa d’interessos s’hauria acabat el conflicte?

Hi va haver un moment amb una proposta d’acord i una rebaixa d’interessos. La vam portar a ple, però ens la va tombar l’oposició. Tot i que l’acord no era el més just ens hauríem estalviat molts diners.

I Aigües de Manresa no podia continuar prestant el servei a Calaf?

L’anterior gerent, Josep Alabern, ens va dir un dia que Aigües de Manresa no es presentava a concursos. Nosaltres ara vam fer un concurs pel servei de manteniment i s’hi hauria pogut presentar. El contracte a Aigües de Manresa ha suposat que l’Ajuntament els ha cedit tot el coneixement. Aquí no teníem ni plànols. Quan Aigües de Manresa et diu que cal arreglar una canonada no tenim el coneixement per comentar-ho.

I ara canviarà?

Ara tindrem els tècnics nostres.

Que s’han hagut de contractar?

Sí, ja els tenim

I han fet una concessió.

L’aigua són tres parts. La facturació i cobrament, que ho farem nosaltres. Una altra, el manteniment i les inversions a la xarxa, que això és el que hem contractat a Transparenta. I les analítiques, que ens les farà la Diputació. Nosaltres serem els que decidirem les inversions. Pel fet de ser mitjà propi, l’adjudicació d’obres la feien ells i els vam demostrar que a nosaltres ens sortia molt més car si ens ho feia Aigües de Manresa. Un dia ens van presentar un pressupost de 68.000 euros i en vam demanar un altre: ens va sortir per 24.000. Si haguéssim licitat totes les obres potser ens hauríem estalviat molts més diners, no? Un Ajuntament això no ho pot permetre. És molt més còmode.

Els tècnics tenen un cost?

Sí, però en el conveni d’Aigües de Manresa hi havia 90.000 euros en aquest concepte, i nosaltres en tenim 3 per aquest cost.