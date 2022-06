Òmnium Anoia ha tancat els actes del seu cinquantè aniversari. El passat cap de setmana, una concert de la JOSA davant del fotomosaic Mirades des del confinament, instal·lat a la plaça de Cal Font d’Igualada, va ser el punt i final. Dissabte va ser el torn de l’autor del mural, el fotògraf Joan Fontcuberta, que va conversar amb el filòsof i president d’Òmnium, Xavier Antich, sobre els orígens del mural i el rol que ha de jugar la fotografia a la societat en un moment on es fan més fotos que mai. L’acte, en format vermut, va ser presentat per Marina Llansana i va comptar amb l’actuació musical del cantant i guitarrista Arnau Serrallonga.

L’endemà diumenge a la tarda, la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia (JOSA) va omplir de gom a gom l’espai de davant del fotomosaic amb més de 300 persones que van seguir el concert i es van emocionar amb la interpretació final de la peça Mirar endavant, composta i estrenada expressament per l’acte d’homenatge nacional a les persones que lluiten contra la Covid que es va celebrar el juliol de l’any passat. La peça musical, composta per Carles Prat amb lletra d’Anna Marsal, va ser interpretada pel Cor Exaudio, la Coral Mixta, la Coral Xalest, el Cor Omnes, la Coral Gatzara i la Coral Els Verdums, juntament amb la JOSA.

El president d’Òmnium Anoia, Pere Joan Vinós, va intervenir en nom de la junta territorial recordant tota la tasca d’aquests cinquanta anys d’història per la llengua i la cultura catalanes a l’Anoia, des de donar impuls al Grup de Mestres i la Mostra d’Igualada o la creació dels Premis al Compromís Cultural, així com la tasca d’Òmnium a nivell nacional per reivindicar l’escola en català, per les consultes per la independència, per posar en valor les lluites compartides i per exigir la llibertat dels presos polítics i exiliats, entre molts altres projectes.

Una exposició que recorda la instal·lació del mural

Fins el dia 10 de juny, de dilluns a divendres i de 19 a 20.30 h, es podrà visitar l’exposició Mirades des del confinament, homenatge a la solidaritat col·lectiva, a la seu d’Òmnium Anoia del carrer Santa Maria 12 d’Igualada. Es tracta d’un recull de fotografies del dia de l’homenatge i inauguració del gran fotomosaic Mirades des del Confinament, de l’artista Joan Fontcuberta.