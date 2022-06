El ple de l’Ajuntament d’Igualada ha aprovat aquesta setmana les bases per a ala concessió de diferents ajudes per a famílies i estudiants. En concret, va aprovar les bases per a les subvencions per cursar estudis de grau i postgrau universitaris, amb el suport de tots els grups i l’abstenció de Poble Actiu. També amb els mateixos suports, durant la celebració del ple es van aprovar les bases per les ajudes per les escoles bressol, les beques menjador i les ajudes per a l’adquisició de llibres i material escolar.