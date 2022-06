La candidata d’ERC a l’alcaldia d’Igualada, Alba Vergés, va donar ahir al vespre el tret de sortida a la cursa per les eleccions municipals del 2023 amb un acte de presentació a la plaça de l’Ajuntament de la capital de l’Anoia. L’exconsellera de Salut i actual vicepresidenta primera del Parlament va assegurar que ha fet aquest pas per «ser la primera alcaldessa d’Igualada» i va apuntar que vol aportar la seva «experiència de govern i gestió pública». «Tenim un projecte per tornar a fer d’Igualada una ciutat d’oportunitats», va indicar.

Vergés va estar acompanyada d’un bon nombre dels alts càrrecs de la formació, amb una escenificació de la importància que pren la capital de l’Anoia en el nou projecte republicà de les municipals. Entre d’altres, pel president d’ERC, Oriol Junqueras, que va afirmar que els republicans són «els únics capaços de transformar aquells àmbits territorials on sempre han manat els mateixos i els de sempre». A més de Junqueras, van acompanyar la que ha de ser candidata, diversos consellers de la Generalitat com ara Tània Verge, Roger Torrent o Joan Ignasi Elena, i el candidat a l’alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall.

Vergés va dir que es presenta per fer la vida dels igualadins «molt millor», així com també per «trencar el sostre de vidre» a la ciutat. L’exconsellera va defensar les polítiques d’igualtat i feministes per fer una ciutat més segura, així com també la «igualtat i la justícia social». «També he fet aquest pas per aportar la meva experiència de govern», va apuntar Vergés, tot afegint que Igualada «ha d’exercir de capital» no només de la comarca, sinó també en l’àmbit de la vegueria del Penedès i del país sencer.

Vergés es va emocionar quan va recordar els moments que li va tocar viure com a consellera de Salut amb l’esclat de la pandèmia i l’anunci del tancament perimetral de la Conca d’Òdena, fet que li va suposar haver-se de separar uns dies de la seva família. «És aquesta experiència de govern i de gestió pública que vull portar a Igualada», va apuntar l’exconsellera. A més, va assegurar que ho fa «amb moltes ganes i il·lusió perquè Igualada torni a ser una ciutat capdavantera».

La candidata d’ERC va enumerar alguns dels reptes que es plantegen com ara la millora de les comunicacions, la reindustrialització tecnològica o l’impuls de més habitatge assequible. «Tenim més de 2.000 pisos buits a Igualada i tant les famílies com els joves necessiten un habitatge on viure», exclamava anit tot recordat que «un 45% dels joves manifesta que marxaria a viure a fora d’Igualada».

Per la seva banda, el president d’ERC, Oriol Junqueras, va donar suport al discurs de Vergés i va lamentar que, «malgrat que Igualada està situada en un punt neuràlgic, malauradament, sempre ha quedat massa aïllada». «Necessitem que Igualada no es tanqui sobre ella mateixa, que no sigui conformista i que no li facin creure que ja no pot fer res més perquè pot fer moltes coses», va afirmar Junqueras, que va afegir que ha de ser capaç de «liderar la comarca i el territori que l’envolta».

Per Junqueras, ERC és l’únic partit «capaç de transformar aquells àmbits territorials on sempre han manat els mateixos, els de sempre, i que volen negar-nos les nostres oportunitats com a país». «Els únics que som capaços d’entrar-hi i canviar-ho som nosaltres. Som capaços de guanyar a l’Anoia i a l’àrea metropolitana i expressem aquest compromís posant al capdavant de les llistes d’àmbit municipal els millors dels nostres, i entre ells, Alba Vergés».