El grup municipal de Junts per Igualada demana que la Generalitat obri més places de formació professional a Igualada. Considera que aquesta hauria de ser «una prioritat». Junts ha fet públic que en les preinscripcions de formació professional ja han quedat fora més de 400 alumnes. «Cal seguir oferint opcions a joves i adults perquè es puguin formar i accedir a aquest mercat laboral que cada cop demana més especialistes», assegura la tinent d’alcalde i regidora d’Ensenyament, Patrícia Illa.

Els regidors de Junts expliquen que, a la comarca, l’atur dels joves d’entre 16 i 25 anys se situa al voltant del 26%, igual que l’atur entre els 25 i 39 anys. Patrícia Illa remarca que «des de l’Ajuntament ja no hem parat de treballar. Vam ser un dels impulsors de la campanya a favor de les TIC, vam impulsar un dels graus en tèxtil amb una alta inserció, i recentment hem preparat juntament amb l’institut de referència a la comarca, el Milà i Fontanals, un pla funcional que resumeix totes les necessitats que té el centre educatiu, i ho hem treballat conjuntament amb les principals associacions econòmiques de la comarca».

Fa un any, ja es van quedar més de 500 alumnes sense accedir a la primera opció, i des de llavors l’Ajuntament, segons expliquen els regidors de Junts, «ha fet diferents propostes a la Generalitat d’ampliació d’estudis, i ha treballat amb experts en formació professional d’altres països per poder tenir un pla de treball que permeti que l’ampliació de l’institut sigui una realitat».

El grup de Junts per Igualada considera que al Departament d’Educació, una de les àrees de govern d’ERC, hi ha «una manca de compromís» en aquest tema, i afirmen que el Govern porta «un any en la immobilitat absoluta en aquest tema». «L’únic que ens diu la Generalitat és que no és la nostra competència i s’equivoquen. Potser no és de la nostra competència, però la formació dels joves de la nostra ciutat és de la nostra incumbència, i no deixarem de treballar perquè l’ampliació sigui una realitat», assegura Illa.

El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Marcè, diu que el sector econòmic reclama professionals formats «sobretot en l’àmbit metal·lúrgic, electrònic, mecànic i de fotovoltaiques».