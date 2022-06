Calaf vol ser cap de comarca i estar organitzats amb una mancomunitat

L’alcalde de Calaf, el republicà Jordi Badia, defensa que hi hagi una mancomunitat de serveis com a referent administratiu per als municipis de l’Alta Segarra i que se’ls reconegui com a comarca. En tot cas, entén que la Generalitat ha de resoldre la situació administrativa d’una part de la comarca de l’Anoia, la d’aquesta desena de petits municipis a l’entorn de Calaf. Ara no pertanyen a la demarcació del Penedès, com la resta de la comarca, i en els papers estan lligats a la Catalunya central. A l’hora de la veritat viuen entre diverses realitats administratives.

Badia té clar que allò que es demostra útil a la zona és el treball a partir d’una mancomunitat. «Hi ha qüestions que són massa grans per a un municipi. Hi ha polítiques que les hem de resoldre de manera conjunta. El tema de l’aigua n’era un. És molt sensible i ningú no en vol parlar, però crec que si tots haguéssim fet un servei mancomunat, potser hauríem connectat abans amb la xarxa de la Llosa del Cavall. Ara ho estem fent d’un a un, amb convenis individuals». La realitat actual té una digestió pesada, l’administració és enrevessada i es fa difícil avançar en aquest camp.

«Nosaltres hem demanat que se’ns reconegui com a comarca, el que passa és que a nosaltres no ens caldria constituir un Consell Comarcal, però ara és el que estableix la llei», i amb aquest atzucac viu Calaf, sense solucions administratives al seu problema. Badia veu necessària la unitat de diversos territoris per donar solucions més eficients als seus ciutadans, però no recela de l’estructura comarcal. Hi està en contra per a determinades realitats.

També reclama que el mateix territori no s’emboliqui en solucions que es poden sobreposar les unes a les altes. I recorda que a l’Alta Segarra han conviscut mancomunitat i Consorci de l’Alta Anoia. Per a Badia, no calia aquesta segona estructura. Quan es va crear, ell no hi era, però entén que es va crear per qüestions polítiques, i evidencia que no era necessari perquè ara està absolutment aturat i no es troba a faltar, segons Badia.

L’alcalde de Calaf té algunes experiències positives en el funcionament de la mancomunitat; l’última, el transport a la demanda. I es lamenta que en el seu moment, quan va plantejar de fer una recollida mancomunada de la brossa, no és pogués tirar endavant per l’oposició que va tenir des dels grups que estaven fora del govern de Calaf. Manté, però, que encara avui seria un sistema vàlid, tot i que ara la resta de municipis ha lligat el servei al Consell Comarcal de l’Anoia i caldrà esperar que els convenis arribin a la seva data final.