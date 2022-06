L'alcalde de la Llacuna i el primer tinent, investigats per un delicte contra el medi ambient

Un jutjat d’Igualada investiga per un delicte contra el medi ambient l’alcalde de la Llacuna, Josep Parera Tort, i el primer tinent d’alcalde de Medi Ambient, Josep Martí Morgades, segons revela aquest dilluns El Periódico, diari del mateix grup editorial de Regió7. La fiscalia els atribueix haver consentit l’abocament d’aigües residuals de la població sense depurar a la riera que passa pel terme municipal i, en concret, a la zona del Pla.

La querella es va presentar l'abril passat i el magistrat que s’ha fet càrrec de la tramitació ja ha citat per declarar com a imputat l’alcalde. «Sempre he lluitat perquè es construís la depuradora i l’he reclamat per totes les manera possibles. Però és l’Agència Catalana del Aigüa (ACA) qui ha d’aixecar-la», ha declarat Parera a El Periódico. L’alcalde apunta que fa uns tres mesos es va aprovar el projecte per a la seva instal·lació i que, fins i tot, ja s’han triat els terrenys. Per la seva banda, però, el Servei de Medi Ambient de la fiscalia barcelonina afirma que els abocaments es produeixen des del 2012. Segons els seus càlculs, en el període comprès entre aquell any i el 2020 s’han abocat a la riera de la Llacuna 300.000 metres cúbics d’aigües residuals procedents del sistema de sanejament d’aquesta localitat d’una mica menys de 1.000 habitants.

Segons la querella, l’alcalde i el regidor han consentit l’abocament de «substàncies potencialment perilloses» per al medi ambient, «assumint conscientment el risc derivat de l’incompliment de la normativa», malgrat «tenir coneixement com a mínim des del 2012 de la situació» i «obviant» l’adopció de mesures eficaces tendents a «minimitzar» el dany ambiental. A l’entendre de la fiscalia, els encausats han «trencat» les disposicions legals» que els investien «com a garants de la protecció del medi ambient i de la salut pública» en el seu àmbit territorial.

El 2021, els Mossos van realitzar diverses inspeccions oculars «comprovant in situ que persistia l’abocament», circulant les aigües contaminants per la superfície del curs, almenys, 600 metres avall del punt de l’abocament. En un dels controls es va constatar que l’abocament es realitzava per la sortida d’un tub, i el curs de la riera presentava un «aspecte degradat i insalubre, amb acumulació de residus i sediments». L’última inspecció es va realitzar aquest últim 12 de gener.