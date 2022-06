Els regidors de Poble Actiu d’Igualada consideren que les beques per a llar d’infants que atorga actualment l’Ajuntament de la capital de l’Anoia no suposen un ajut real a les famílies. Tot i que valoren les línies que hi ha en marxa, reclamen canvis per arribar a «les famílies que més ho necessiten».

El regidor Pau Ortínez recorda que les ajudes econòmiques per les llars d’infants suposaran una rebaixa de 495 euros anuals per les famílies que guanyen menys de 10.000 euros anuals. Considera que per les famílies amb menys ingressos econòmics continua sent una quantitat econòmica molt elevada pagar 890 euros anuals per poder portar el seu infant a la llar d’infants. El regidor ha remarcat que «és una vergonya que pagui el mateix una família que té uns ingressos de 21.000 euros que una família que té uns ingressos de 100.000 euros i reclama que el govern Castells apliqui criteris de renda on qui més guanya més pagui».

La proposta del grup cupaire és arribar a una «fiscalitat progressiva perquè Igualada tingui uns impostos més justos i que s’apliquin no només a les llars d’infants sinó a totes les ajudes que es donen des de l’Ajuntament, com poden ser les ajudes educatives com les beques menjador o les ajudes per llibres així com amb l’IBI».

Per altra banda, la regidora Neus Carles demana que les beques per estudis postobligatoris no es limitin només als estudis de grau i postgraduació universitària sinó que s’ofereixin beques a tot aquell alumnat que vol cursar estudis postobligatoris, incloent-hi també «els estudis de formació professional i altres estudis professionalitzadors que poden permetre adquirir nous coneixements que generin noves oportunitats laborals».