La Universitat de Lleida (UdL) obre el període de preinscripció universitària avui, amb les novetats al Campus Universitari Igualada-UdL d’un nou grau en Enginyeria Informàtica, amb una capacitat de 35 places de nou ingrés, i l’increment de 40 noves places per als estudis d’Infermeria.

L’altra novetat del curs haurà de ser l’entrada en servei del campus de salut que s’està construint al passeig Verdaguer, allà on hi havia hagut l’antic hospital. Justament, el mateix dimarts, es fa una visita d’obres per veure com avança la construcció en la que ni ha implicada la Generalitat, l’Ajuntament i la mateixa Univiersitat de Lleida.

En l’àmbit de les enginyeries, el Campus d’Igualada ja ofereix el grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística – és l’única universitat catalana on es pot cursar a preu públic–; el grau en Enginyeria Química; i el màster universitari en Enginyeria del Cuir, únic a Europa en la seva especialitat.

Pel que fa a l’àmbit de la salut, la UdL imparteix a Igualada el grau en Infermeria –que el curs vinent oferirà 40 noves places a Igualada, amb un total de 85– i el doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia. Aquests estudis es traslladaran properament al nou edifici del Passeig Verdaguer d’Igualada, amb una capacitat per a 500 estudiants.

A més, en l’àmbit d’economia i empresa, el campus igualadí també ofereix el grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE); i el doble grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i en ADE.

La Universitat posa en valor que en totes les titulacions, els estudiants faran pràctiques acadèmiques externes en empreses, institucions o entitats, que els facilitarà la inserció laboral. El Campus d’Igualada també ofereix la possibilitat d’obtenir dobles titulacions internacionals amb les universitats Facens de Brasil i Novia UAS de Finlàndia.

Es pot consultar tota la informació sobre l’oferta formativa del Campus Universitari Igualada-UdL a la web campusigualada.udl.cat.