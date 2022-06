El Consell Comarcal de l’Anoia ha iniciat una nova edició del Programa Treball i Formació 2022, que donarà feina durant 12 mesos a 28 persones en situació d’atur. Aquestes persones participaran en dos projectes que volen contribuir a la millora de l’espai urbà i al suport a les persones en 14 municipis de la comarca: són Masquefa, Capellades, Calaf, Cabrera d’Anoia, els Hostalets de Pierola, Òdena, la Pobla de Claramunt, Vallbona d’Anoia, el Bruc, Jorba, Sant Martí de Tous, la Torre de Claramunt, Castellolí i Montmaneu.

El vicepresident primer del Consell Comarcal, Jordi Cuadras, recorda que «aquesta és una política de foment de l’ocupació que permet que les persones en situació d’atur, especialment aquelles que pertanyen als col·lectius amb més risc d’exclusió laboral o social, adquireixin experiència en un entorn real de treball contribuint així a la seva futura inserció». Afegeix que «l’objectiu d’aquest programa és ser una palanca que durant un any dona feina i acompanya les persones amb en situació d’atur i que més dificultats tenen per trobar una feina perquè, una vegada conclogui, puguin inserir-se al mercat laboral per elles mateixes sense que els calgui l’ajuda de l’Administració; l’ocupació és una prioritat pel govern del Consell, perquè tenim molt clar que tenir una feina és clau pel projecte vital de les persones que formen part de les nostres borses laboral».