El cuiner igualadí David Andrés i la directora de la revista Cuines, Judith Càlix, reivindiquen la cultura gastronòmica local, i la importància d’ensenyar-la des de ben petits i apreciar-la com un bé comú. Andrés i Càlix van participar, dissabte, al Teatre Mercantil, en el cinquè dels Diàlegs Capitals. La gastronomia va ser l'eix central.

Van parlar de la riquesa dels productes que tenim a l'Anoia i la Conca d'Òdena i van reflexionar sobre la cuina sostenible, concloent que no és més que la cuina de tota la vida aprofitant els recursos que tenim. Per finalitzar el diàleg, David Andrés va realitzar una demostració de cuina amb el tomàquet com a protagonista gràcies a tres receptes fredes, ara que s'inicia la temporada d'aquest producte.

Diàlegs Capitals és el cicle de pensament organitzat amb motiu de la capital de la cultura catalana, uns diàlegs que conviden a reflexionar entorn dels reptes del segle XXI, explorar diferents àmbits del pensament i la cultura contemporània. S’organitzaran un cop al mes i s’abordaran temes d’actualitat a través d’un diàleg entre experts locals i pensadors d’àmbit nacional.