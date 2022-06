Igualada instal·la 4 noves càmeres per reforçar la seguretat al voltant de l’institut Badia i Margarit i també incorporarà 8 nous agents a partir del mes d'octubre per guanyar en places per al cos i seguretat per als ciutadans. La regidora de governació de l’Ajuntament d’Igualada, Carlota Carner, ha explicat que s’han instal·lat quatre noves càmeres de seguretat a l’edifici l’institut Badia i Margarit. Carner ha detallat que aquestes noves càmeres se sumen a “les més de trenta que s’han col·locat en els últims mesos per reforçar i blindar la seguretat dels equipaments públics de la ciutat d’Igualada”.

Aquesta vigilància des de les càmeres s'ha accelerat a partir de la violació i agressió violenta que va patir una noia en sortir d'una discoteca de la zona de les Comes, el passat 1 de novembre. Carner ha dit, també, que s’ha iniciat el procediment per convocar oposicions el mes que ve de setembre per incorporar vuit nous agents a la Policia Local d’Igualada. Els exàmens seran al mes de setembre i la incorporació seria al mes d’octubre. Carner ha recordat que “aquests vuit nous agents se sumen als vuit incorporats l’any 2021, veuen com en aquests dos anys hem incorporat setze nous agents reforçant i rejovenint la plantilla del nostre cos de seguretat municipal”. Finalment, Carner ha recordat que actualment s’està executant la fase de diagnosi del Pla Local de la Ciutat, un procediment que es farà, ha assegurat, “de forma transversal i amb la participació d’entitats socials, associacions i comerços amb la voluntat que tingui perspectiva de gènere.