Les obres del Campus Salut d’Igualada, que van iniciar-se el passat setembre, han arribat a l’equador del projecte i, segons els responsables municipals, en un bon ritme d’execució. Ahir a la tarda, es va fer una visita amb els responsables del projecte. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, van obrir una comitiva amb diversos regidors del consistori, membres del consell rector del Campus Universitari Igualada UdL i de l’Hospital Universitari d’Igualada.

L’edifici que s’està construint a Igualada presenta «una estructura moderna i funcional de 3.507m2 amb diverses aules, laboratoris i zones comunes», segons ha explicat Marc Castells. El nou Campus Salut tindrà capacitat per a 500 nous estudiants i acollirà el Grau en Infermeria i el Doble Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia. La proposta de la Universitat de Lleida és la d’un centre públic, per tant, també, amb preus de

Castells destacava en la visita la magnífica ubicació d’aquest nou campus (passeig Verdaguer) i que es tracta de «la inversió més gran que ha fet mai l’Ajuntament d’Igualada». I definia el projecte de formació en graus superiors, com «una universitat quilòmetre de zero que aposta per atreure i retenir el talent de casa nostra i formar-lo a Igualada amb el suport de la UdL».

Estudis sanitaris

De la seva banda, Puy va posar en valor aquest futur nou edifici que donarà una empenta important als estudis sanitaris a la capital de l’Anoia i permetrà que Igualada «pugui arribar als 1000 estudiants universitaris en els seus dos campus». Ara gairebé arriba als 500 amb l’oferta formativa que es va fins ara i per al nou curs s’estrena un grau nou d’enginyeria i noves tecnologies i s’amplia el nombre de places d’infermeria. La visita d’obres ha coincidit amb l’inici de la prematrícula al centre.

El rector va posar en valor, també, la col·laboració de les institucions que omplen de sentit aquest nou pas endavant universitari d’Igualada, «l’Hospital Universitari d’Igualada o el 4DHealth són un pilar essencial per aquests estudis permetent que es puguin fer pràctiques de qualitat al territori».

El nou Campus Salut d’Igualada suposa una inversió de sis milions d’euros que aporten a parts iguales l’Ajuntament d’Igualada (2 milions d’euros), la Generalitat de Catalunya (2 milions més) i la Diputació de Barcelona (2 milions).