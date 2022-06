Aquest curs escolar Igualada ha acollit una prova pilot de lleure inclusiu que ha permès a una vintena d’infants de segon curs de primària tenir accés a activitats de lleure que es fan a la ciutat fora de l’horari escolar, com ara futbol, piscina, dansa, poliesportiu, teatre, robòtica o patinatge. En alguns casos aquestes activitats extraescolars es fan als mateixos centres escolars, organitzades per les AMPA i les AFA, i en d’altres casos estan organitzades per diferents entitats, clubs i organitzacions de la ciutat.

Els nens i nenes que participen a la prova pilot, que va arrencar el mes de setembre, no havien fet mai abans cap activitat extraescolar, i quan falten poques setmanes perquè s’acabi el curs en fan una valoració molt positiva; s’ha aconseguit una bona integració i tenen interès a continuar l’activitat el curs que ve. L’Ajuntament d’Igualada i la Creu Roja donaran continuïtat al projecte i miren d’ampliar-lo a altres cursos.