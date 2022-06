Judit Guàrdia i Torrents entrarà al Parlament de Catalunya com a diputada per Barcelona, en substitució de la política barcelonina Elsa Artadi, que ha decidit abandonar la primera línia política. La igualadina, que ocupava la vint-i-quatrena posició a la llista de Junts de les passades eleccions, recollirà l’acta de diputada després de la renúncia que ha fet efectiva la política barcelonina. Oficialment Artadi deixa l'acta de diputada, per motius personals. Fa unes setmanes va anunciar que no continuaria a l'Ajuntament de Barcelona i no serà la propera cap de llista, una decisió que coincideix en el temps amb el pas al costat que ha fet el seu amic, Carles Puigdemont.

Judit Guàrdia és llicenciada en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona i, professionalment s'ha dedicat a la docència. Milita a Junts provinent del corrent la Crida, que ha liderat fins ara l'excap del grup de Junts, Jordi Sánchez. També és membre del Consell per la República, sòcia d’Òmnium i de l’ANC. Portant d’Honor de la Dena de Sant Bartomeu d’Igualada i membre de la Junta, també ha estat vinculada a la Secció d’Estudis Clàssics Prometeu Encadenat del Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI). En canvi, té un escàs bagatge en l'activitat política municipal o de la comarca de l'Anoia. Judit Guàrdia serà la tercera diputada d'Igualada al Parlament en aquest mandat, on també hi són el socialista Jordi Riba i la republicana i exconsellera de Salut, Alba Vergés, que, a més a més, és membre de la mesa del Parlament. Amb Judit Guàrdia, Junts de la Vegueria Penedès tindrà dues representants al màxim òrgan legislatiu del país, juntament amb l’actual diputada Ester Vallès.