ERC de la Torre de Claramunt lamenta que Junts hagi acceptat el suport del PSC per tombar, per segon cop, la proposta de posar el nom d’1 d’Octubre a una plaça del poble. Els vots dels 6 regidors de Junts per la Torre es van unir als 3 del PSC. El lloc tri at és l’esplanada sense nom que hi ha al davant del Centre Social de la Torre, on la ciutadania va votar en aquella jornada.

«Ens ha fet mal veure les mans alçades dels regidors i regidores de Junts proclamant el seu desacord amb la moció», expliquen en un comunicat. Per als republicans, amb votacions com aquesta «Junts s’allunya cada vegada més» del mandat de l’1 d’Octubre que en principi compartirien les dues formacions. Els republicans consideren que l’actitud de Junts de la Torre respon a la voluntat de captar un vots unionista de cara a les eleccions municipals de l’any que ve. I en un comunicat recorden una frase de Jordi Carbonell: «que la prudència no ens faci traïdors».