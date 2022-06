Sant Pere Sallavinera donarà la benvinguda a l’estiu amb les Nits Culturals, una cita que els amants de la música clàssica tenen marcada en el calendari i que enguany segur que esperen amb més entusiasme que mai després de dos anys sense festival a causa de la covid.

Se celebrarà els dies 1 i 2 de juliol i serà una edició especial amb motiu del 25è aniversari. Segons l’organització, es tracta «de la il·lusió de tot un poble per mostrar la bellesa del seu entorn i apropar la música clàssica d’alt nivell a la Catalunya central. La seva posada en escena i la gran qualitat del repertori i dels músics fan d’aquest festival un esdeveniment estival indispensable per als melòmans».

El divendres 1 de juliol, a les 10 de la nit, Sant Pere Sallavinera serà escenari d’una icònica acció de gràcies: el Te Deum d’Albert Guinovart, una obra d’envergadura per a doble cor, piano, orgue i percussió, acompanyat per la Polifònica de Puig-reig, el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida, amb Jordi Castellà (orgue), Mireia Dolç (soprano) i Roger Padullés (tenor), sota la direcció de Xavier Puig. El concert inclourà una segona part que permetrà gaudir de diverses peces de Guinovart: les suites dels musicals Gaudí i Mar i cel, per concloure amb l’Himne del Poble del musical Scaramouche.

El dissabte dia 2 de juliol, les Nits es clouran amb un concert que començarà a les 10 de la nit i anirà a càrrec de Trio Fortuny, amb els músics Joel Bardolet (violí), Pau Codina (violoncel) i Marc Heredia (piano), que interpretaran peces de W.A. Mozart, Bent Sørensen, Ernest Bloch i Ludwig van Beethoven. Les dues funcions seran contextualitzades i comentades pel poeta Miquel Desclot.

El mateix dissabte dia 2, a les 6 de la tarda al local social, la companyia Múcab Dans presentarà la seva proposta visual, Bombolles de paper, un muntatge participatiu de dansa i música que transportarà l’espectador a un món fantàstic ple de bombolles. S’acompanyarà d’un berenar per a tothom.

Les entrades dels concerts es poden adquirir a nitsculturals.cat.

Llarga trajectòria

Les Nits Musicals han ofert, des del 1993, espectacles musicals de gran qualitat artística en el marc incomparable de la plaça de Sant Pere Sallavinera. L’acústica de la plaça, les cases que l’envolten, revestides de pedra, la il·luminació i els més petits detalls cuidats al màxim ofereixen unes nits plenes de màgia.