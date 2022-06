Igualada iniciarà el porta a porta comercial a partir del 27 de juny, el dilluns posterior a Sant Joan, amb la idea de millorar els registres de recollida selectiva, que fins ara indiquen que la ciutat està per sota del mínim que exigeix la CE. La recollida selectiva es farà a les portes d’establiments com supermercats, restaurants o grans comerços, segons han explicat fonts municipals. Les campanyes de sensibilització han estat insuficients fins ara.

A partir d’aquesta data, s’engega el servei de recollida, que consisteix a lliurar de forma separada i al davant de la porta de l’establiment les deixalles segons un calendari i un horari establerts per cada fracció. «Aquest nou sistema permetrà la recuperació de molts materials que fins ara acabaven a l’abocador, fet que suposarà una millora ambiental i també d’eficiència econòmica», indiquen les mateixes fonts.

Per això, la setmana que ve començarà el repartiment d’utillatge entre els establiments. Els informadors ambientals visitaran els establiments afectats per acabar de resoldre dubtes, lliurar-los el material que necessiten per realitzar la fracció dels residus i informar-los sobre el calendari de recollida.

El servei de recollida selectiva porta a porta comercial té el suport d’una campanya informativa encapçalada per una imatge que s’ha creat per a l’ocasió que ha anat a càrrec de l’estudi de disseny Quartada, una empresa local especialitzada en comunicació corporativa. La idea de la imatge respon a la voluntat d’emfatitzar les conseqüències que suposa no reciclar. El regidor de Medi Ambient, Miquel Vives, explica que «per una banda, tenim un increment en les emissions contaminants a l’atmosfera, i per l’altra, un increment econòmic en la gestió dels residus que carreguen l’economia de l’Ajuntament. I aquestes despeses depenen dels nostres actes», ressalta.