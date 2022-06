Amb motiu de l'onada de calor, l'Ajuntament de Vilanova del Camí (Anoia) ha decidit que l'accés a la piscina municipal sigui gratuït fins divendres per als col·lectius de risc. Podran beneficiar-se'n les persones empadronades al municipi majors de 65 anys, dones embarassades, persones amb discapacitat i menors fins als 12 anys. "Aquesta calor aixafa molt i una remullada va fenomenal", assegura Dolors Soler, que precisament aquest dimarts compleix 65 anys. Altres usuaris celebren la mesura davant de l'augment del preu de la llum. És el cas de la Maria Pilar Caparrós i Tomàs Gonzàlez, que diuen que encara no han pogut engegar l'aire condicionat: "Amb el ventilador anirem passant l'estiu perquè si pagues la llum ja no pots pagar el menjar".