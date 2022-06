Aigua de Rigat -companyia gestora del cicle de l’aigua a Igualada, Òdena, Vilanova del Camí, Copons, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt- destinarà 30.000 euros aquest 2022 als fons de solidaritat per ajudar a pagar el rebut de l’aigua a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat i que no puguin fer-hi front.

El fons de solidaritat és un ajut que aporta íntegrament la companyia d’aigua i que s’acorda amb els ajuntaments dels sis municipis on Aigua de Rigat gestiona el servei. Aquest fons ha permès atendre en 5 anys i mig un total de 615 casos de famílies. S’han liquidat fins a 1.155 rebuts, amb una quantia de gairebé 72.000 euros.

Aquest fons comporta l’exempció del pagament dels conceptes de la factura de l’aigua que siguin de titularitat d’Aigua de Rigat a les persones que estiguin en situació vulnerabilitat, segons l’informe de risc d’exclusió residencial comunicat pels serveis socials locals.

Inicialment dotats amb 10.000 euros anuals, el fons de solidaritat es va ampliar l’any passat fins als 21.000 euros i, per a aquest any 2022, es fa l’augment de 9.000 € fins a arribar a una dotació econòmica de 30.000 euros en els sis municipis que gestiona. Es destaca l’increment de dotació per a Igualada, que passa de 10.000 euros l’any 2021 a 16.500 euros l’any 2022, i Vilanova del Camí, de 5.000 euros a 8.000 euros. Per a la Torre de Claramunt, se’n destinaran 2.000 euros; per a Òdena, 2.000 euros; per a la Pobla de Claramunt, 1.000 euros; i per a Copons, 500 euros.

El gerent d’Aigua de Rigat, David Gall, ha afirmar que «la nostra prioritat és vetllar pel benestar de les persones» i destaca «la gestió sostenible» i «la garantia de subministrament».