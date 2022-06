Esquerra lamenta que aquesta setmana amb temperatures extremadament altes els veïns d’Igualada encara no podran disposar de la piscina municipal que no obrirà fins al 20 de juny. La candidat del 2023, Alba Vergés, explica que «hi ha municipis com Òdena que van obrir portes a principis de juny, o Vilanova que durant tota la setmana obrirà gratuïtament la piscina per als col·lectius de risc. Malauradament, tornem a veure com Igualada es queda enrere en pensar una ciutat que posa les persones al centre».

Els republicans es fan ressò de les recomanacions i les darreres informacions de les autoritats i repliquen que «aquesta setmana estem tenint episodis de calor desmesurats que requereixen mesures excepcionals». Davant «la inacció municipal i la falta de previsió», diu Vergés, Esquerra proposa bons gratuïts als majors de 65 anys, menors de 12 anys, i embarassades».