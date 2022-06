Igualada recuperar les revetlles a la Rambla i a l’Escorxador per la nit de Sant Joan. El 23 de juny també es viurà la tradicional arribada de la Flama del Canigó organitzada per l’Associació Flama del Canigó d’Igualada. La matinada del 22 al 23 de juny el foc de la es renova al cim d’aquesta muntanya del Pirineu català i centenars de voluntaris i equips de foc la distribueixen arreu dels Països Catalans seguint diverses rutes per tal d’encendre les fogueres de la nit de Sant Joan.

Dijous, 23 de juny, l’acte s’iniciarà a les 8 del vespre amb l’arribada de la Flama a Igualada portada en relleus des del Canigó per atletes i escolars igualadins. A l’arribada s’iniciarà l’actuació de la coral Xalest amb la interpretació de la cançó «Muntanyes del Canigó». Posteriorment s’encendrà del peveter acompanyat per la realització d’un pilar per part de la colla castellera Moixiganguers d’Igualada. Aquest any, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, serà el responsable de la lectura del manifest des del balcó de l’Ajuntament, després del qual, la coral Xalest interpretarà l’himne de Catalunya, «Els segadors». A continuació la Flama anirà cap a Montserrat amb els atletes del Club Atlètic Igualada. Les colles de diables petits de la ciutat, després de recollir el foc de la Flama, aproximadament a les 21h, començaran el Correfoc Petit (Petits Diables i Pixapólvora d’Igualada i els Petits Mal Llamp d’Igualada). A partir de la mitjanit s’iniciarà el Correfoc Gran (Diables d’Igualada i Mal Llamp). Revetlla per a la gent gran L’Associació de Gent Gran d’Igualada torna a organitzar aquest any la revetlla tradicional a l’Escorxador. La celebració s’iniciarà a les 20.30 h i comptarà amb un sopar, concert amb l’orquestra Marabú, coca i cava per un import de 30 euros. També es podrà participar només al ball a partir de les 22.30h amb entrades al preu de 8 euros (anticipada) i 10 euros (el mateix dia). Revetlla popular a la rambla El Casal Popular d’Igualada, el Foment organitza la Revetlla Popular a la Rambla. A les 20h foguerons de Sant Joan encesos amb la Flama del Canigó on tothom s’hi podrà fer el sopar. A les 23h concert a càrrec The Sybarites. Grup de ska de BCN que porten des de 2013 versionant grans èxits en clau ska i Reggaei PD Ursa Major (SPQR), soul i ritmes caribenys.