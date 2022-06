Experts ignasians, representants del sector tèxtil, i amants del senderisme i l’esport s’han congregat aquest vespre davant del futur alberg de Cal Maco, a la Plaça de la Creu d’Igualada, per veure en directe la presentació de la recreació del vestit que Sant Ignasi va comprar a Igualada fa 500 anys.

Un acte minimalista i evocador, presentat pel director teatral Pep Farrés, ha transportat el centenar d’assistents a la Igualada del 1.522, just en el moment que Ignasi de Loiola arribava a Igualada camí del seu pelegrinatge cap a Terra Santa. El mateix moment en què també va visitar Montserrat i Manresa. Va ser als carrers del nucli antic de la capital de l'Anoia, dintre de la muralla, que Ignasi va comprar la túnica de pelegrí que es posaria a Montserrat, on va deixar la roba de cavaller.

A l’acte “Igualada, 500 anys vestint viatgers” s’ha desvelat la reconstrucció d’aquesta túnica, i també s’ha mostrat tot el potencial que té la ciutat a l’hora de vestir els senderistes o pelegrins actuals; diversos representants membres de clubs i entitats esportives de la ciutat han desfilat vestint peces i complements de les marques anoienques Munich, Original Buff, Punto Blanco, Tuga i Tex51.

L’esdeveniment, que ha comptat amb la interpretació musical dels guitarristes David Murgades i Marc Cros, ha aplegat nombroses autoritats. L’alcalde, Marc Castells, ha explicat la importància que Igualada segueixi sent un referent de la moda i que siguin les marques de la ciutat les que vesteixin els “pelegrins del segle XXI”. També ha assistit a l’acte la directora general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Yvonne Griley, que ha felicitat Igualada “per ser un enclavament en els actes de commemoració nacional de l’any ignasià”, i el regidor de dinamització econòmica de la ciutat, Jordi Marcè, ha explicat que l’obertura de l’equipament Cal Maco el proper mes de setembre “marcarà un abans i un després per al turisme de la ciutat”. També han assistit a l’acte el Comissari de la commemoració nacional de l’Any Ignasià, Jordi Rodó; la directora de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, Marta Vives; el regidor de Turisme de Manresa, Joan Calmet; i el director de Manresa2022, Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda, entre d’altres autoritats i representants d’entitats esportives de la ciutat.

Amb motiu del 500 aniversari del pas de Sant Ignasi per la ciutat, l’Ajuntament d’Igualada va encarregar al Museu Tèxtil de Terrassa un estudi per a la recreació de la indumentària que el sant va adquirir a la capital de l’Anoia per dur a terme el seu pelegrinatge. La rèplica de la roba del Sant s’ha fet conjuntament amb l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, el Museu de la Pell d’Igualada, el departament de cultura de l’Ajuntament d’Igualada i l’experta en recuperació de vestuari històric, Susana Maldonado.

El proper mes de setembre, Cal Maco obrirà les portes com a alberg, oficina de turisme i centre d’interpretació ignasià, després de la reforma duta a terme amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Aquí és on s’exposarà, de manera permanent, la recreació de la indumentària de Sant Ignasi presentada aquest divendres.