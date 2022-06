El pavelló d’hoquei del poliesportiu de Les Comes d’Igualada acull demà a les 19 hores la cerimònia de «Reconeixement a les entitats esportives i centres educatius d’Igualada» amb motiu dels Premis Neptú 2022. Aquest any, com que la competició esportiva encara ha estat marcada per les restriccions de la Covid-19, l’acte aposta per premiar i potenciar els valors i la resiliència de l’Esport tant de les entitats esportives de casa nostra com dels centres educatius. La cerimònia tindrà el fil conductor amb el Pol Makuri, exemple de tots els valors que promou l’esport i que ha culminat amb la participació als Jocs Paralímpics.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha presentat aquesta edició especial dels Premis Neptú. Castells afirma que aquesta vegada «el protagonisme absolut el tindran aquells valors positius que transmet l’esport com són el treball en equip, la responsabilitat, la concentració o la solidaritat». L’alcalde ha explicat que un bon exemple de superació, constància i de treball en equip es troba en la trajectòria de l’atleta igualadí, Pol Makuri, que «participant als Jocs Paralímpics ha demostrat com d’important és l’entrenament constant i la confiança en un mateix per arribar el màxim de lluny».