Experts ignasians, representants del sector tèxtil i amants del senderisme i l’esport, es van aplegar divendres a la nit davant de l’alberg de Cal Maco, a la Plaça de la Creu d’Igualada, per veure en directe la presentació de la recreació del vestit que Sant Ignasi va comprar a Igualada fa 500 anys.

Un acte minimalista i evocador, presentat pel director teatral Pep Farrés, va transportar el centenar d’assistents a la Igualada del 1.522, just en el moment que Ignasi de Loiola arribava a Igualada camí del seu pelegrinatge cap a Terra Santa. El mateix moment en què també va visitar Montserrat i Manresa. Va ser als carrers del nucli antic de la capital de l’Anoia, dins de la muralla, on Ignasi va comprar la túnica de pelegrí que es posaria a Montserrat i on va deixar la roba de cavaller.

A l’acte «Igualada, 500 anys vestint viatgers» es va desvelar la reconstrucció d’aquesta túnica, i també s’ha mostrat tot el potencial que té la ciutat a l’hora de vestir els senderistes o pelegrins actuals; diversos representants, membres de clubs i entitats esportives de la ciutat, han desfilat vestint peces i complements de les marques anoienques Munich, Original Buff, Punto Blanco, Tuga i Tex51.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va explicar la importància que la ciutat continuï com a referent de la moda i que siguin les marques de la ciutat les que vesteixin els «pelegrins del segle XXI». També va assistir a l’acte la directora general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Yvonne Griley, que va felicitar Igualada «per ser un enclavament en els actes de commemoració nacional de l’any ignasià», i el regidor de dinamització econòmica de la ciutat, Jordi Marcè, va explicar que l’obertura de l’equipament Cal Maco el proper mes de setembre «marcarà un abans i un després per al turisme de la ciutat». També van assistir a l’acte el Comissari de la commemoració nacional de l’Any Ignasià, Jordi Rodó; la directora de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, Marta Vives; el regidor de Turisme de Manresa, Joan Calmet; i el director de Manresa2022, Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda.

L’Ajuntament d’Igualada va encarregar al Museu Tèxtil de Terrassa un estudi per a la recreació de la indumentària que el sant va adquirir a la capital de l’Anoia i el vestit és el fruit més visible de la recerca.