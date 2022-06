El lliurament dels Premis Neptú va reunir 350 persones al pavelló de Les Comes d’Igualada diumenge. La d’aquest any ha estat una edició enfocada a reconèixer els valors i la resiliència de l’esport en cadascun dels centres educatius i entitats esportives de la ciutat. La temporada passada "encara va estar marcada per les restriccions arran de la pandèmia de la covid-19, fet que va comportar que algunes competicions s'haguessin d'aturar, ajornar i, fins i tot, suspendre. Només l’esforç, la constància i la passió de totes les persones vinculades a les entitats esportives va permetre que les competicions continuessin endavant", segons han explicat fonts municipals.

La gala, presentada pels periodistes Montse Sanou i Xavi Dàvila, també va comptar amb la presència del Pol Makuri, exemple de tots els valors que promou l’esport i que ha culminat amb la participació en els Jocs Paralímpics de Pequín 2022. El mateix Pol, que va ser el fil conductor de tot l’acte, també va rebre un reconeixement al seu esforç de la mà de l’alcalde Marc Castells, per esdevenir el segon esportista igualadí que es converteix en olímpic. Makuri va animar a tots els presents a lluitar pels seus somnis “encara que caigueu, heu de saber que és possible complir-los”. En el seu discurs final, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha destacat que “la pràctica esportiva i la feina que diàriament fan en aquest sentit escoles, instituts, clubs i associacions és l’eina més potent de cohesió social que tenim a la nostra ciutat”. L’acte va ser presentat pels periodistes de Ràdio Igualada Montse Sanou i Xavier Dàvila, Els assistents a la cerimònia també van poder ser partícips, a banda de recollir els premis, de la mateixa cerimònia a través d’una espècie de quiz en el qual van posar de manifest diversos valors de l’esport que consideraven més importants: esforç, constància i companyerisme van ser els més votats entre el públic, que va acabar l’acte gaudint d’un refrigeri a l’amfiteatre de Les Comes.