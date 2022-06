El grau d’Infermeria d’Igualada és un dels que creixen més

La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, va presentar ahir l’ampliació de places al grau en Infermeria de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida (UdL) a Igualada. A partir del pròxim curs 2022-2023, oferirà 40 noves places d’accés a la unitat docent de l’Hospital Universitari d’Igualada. Amb aquestes noves places, el total de places d’accés als estudis d’Infermeria a Igualada ascendeix a 85. El creixement a la capital de l’Anoia és una part de les més de 600 places de tot el país.

La consellera Geis va destacar que «amb l’oferta d’infermeria a Igualada complim amb el compromís que ens vam marcar». La consellera va subratllar que amb aquestes 40 noves places a Igualada «creem oportunitats arreu del país, amb preus públics per afavorir l’equitat i la igualtat d’oportunitats». Així mateix, Geis va refermar la seva voluntat que des del Departament que lidera «continuarem treballant per seguir ampliant les places d’Infermeria que siguin necessàries per respondre a les necessitats del país».

La nova oferta de places a preu públic a Igualada s’emmarca dins de l’ampliació a tot Catalunya de les places del grau d’Infermeria amb què el Departament de Recerca i Universitats dona resposta a l’alta demanda d’aquests estudis i al dèficit de personal infermer a Catalunya, accentuat per la pandèmia.

La consellera va destacar que «aquest augment de més de 600 places en Infermeria és important perquè el 80% d’aquest increment es fa a preu públic» i va afegir tot seguit que «aquesta millora es fa assegurant la qualitat de l’ensenyament».