El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) portarà el projecte dels Horts de l’Asil al Ple. Asseguren que el govern de Junts planteja fer un gran aparcament de 150 places en aquest espai sense que el Ple el voti, la formació progressista provocarà una votació al respecte amb una moció que presentarà al Ple d’aquest mes de juny per aconseguir una majoria a favor de fer un parc als Horts de l’Asil enlloc del pàrquing que hi vol fer el govern i instar a projectar l’aparcament darrere l’Escorxador.

El portaveu d’Igualada Som-hi va dir ahir que de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, explica que «ja vam dir que faríem servir tots els tràmits al nostre abast per modificar el projecte que planteja el govern de Marc Castells i que creiem que és un absolut disbarat: gastar 300.000 euros per pavimentar un espai verd com els Horts de l’Asil per fer-hi un pàrquing és un despropòsit i una mala gestió dels recursos públics. En ple segle XXI i en plena emergència climàtica, és incomprensible com el govern continua entossudit en tirar endavant aquest projecte quan té un solar disponible darrer l’Escorxador sense hipotecar un espai verd com els Horts».

Cuadras detalla que «a la moció que portarem al Ple demanem aturar el projecte de construcció d’un aparcament als Horts de l’Asil, destinar els Horts de l’Asil a construir-hi un gran espai verd al servei del barri i construir un parcament i un gran espai verd.