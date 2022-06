Una cinquantena de globus aerostàtics, 48 a data d’ahir, han estat inscrits a l’European Balloon Festival que se celebrarà a Igualada del 6 al 10 de juliol. La xifra garanteix tenir una trobada del nivell de les dels anys amb més participació. Els equips que competiran provenen de països com Egipte, Argentina, Letònia, Anglaterra, Suïssa, França, Portugal, Mònaco, Itàlia i de diversos punts de l’Estat espanyol com Galícia, Castella la Manxa i Aragó, i dels pilots i aparells catalans, que faran d’amfitrions.

Després de dos anys d’haver de celebrar el festival en format reduït a causa de la pandèmia, enguany es recupera la programació completa de tots els vols matinals (de dijous a diumenge), dels vols de tarda (de dijous a dissabte) i també l’encesa nocturna de globus Night Glow dissabte al vespre sense restriccions d’aforament. El Night Glow és un dels moments més plàstic del festival.

Els vols de globus aerostàtics conviuran durant tots els dies del festival amb nombroses activitats per a tots els públics, com els concerts de l’Anòlia, que tindran lloc al Parc Central, les activitats lúdiques i culturals dins d’iglús de Vent a càrrec de nombroses entitats igualadines, i activitats per a públic familiar com ara una Ludomòbil, grans volades d’estels gegants i llançament de Frisbees, noves d’aquest any.

L’European Balloon Festival està impulsat per l’Ajuntament d’Igualada i l’empresa fabricant de globus Ultramagic, amb el suport de les empreses de vol Globus Kon-Tiki, Camins de Vent, Anoia Balloons i el patrocini de Vitogas. És una oportunitat única a l’Estat espanyol de presenciar un vol simultani de globus aerostàtics i també de volar en un dels equips participants com a passatger.

Durant el Festival, una cinquantena de globus volaran simultàniament mentre competeixen per guanyar diverses proves de vol plantejades per la direcció esportiva, com ara «La Llebre», en què els globus participants han de perseguir el globus llebre que s’ha enlairat primer, o la Meta del jutge, on els pilots han de llançar «un testimoni» el més a prop possible de les dianes situades en diferents camps o places de la Conca d’Òdena.

Els globus s’enlairaran cada matí, de dijous a diumenge a dos quarts de set aproximadament, i cada tarda de dijous a dissabte a dos quarts de vuit des del Parc Central d’Igualada. A més del Parc Central, divendres al matí també s’enlairaran globus des de la Plaça de Cal Font i la Plaça de l’Ajuntament. El conegut com a «Vol de Ciutat» de divendres ofereix imatges espectaculars.

Enguany, la recepció dels pilots es farà dimecres al vespre al pati del Museu de la Pell d’Igualada en un acte adreçat als equips participants i a les autoritats.

Al Parc Central, a més de la pròpia activitat dels globus, s’hi podran fer altres activitats durant els dies que dura el Festival. El divendres dia 8, a partir de les 18h de la tarda es farà una Ludomòbil, un espai de joc lliure per a nens i nenes de 0 a 12 anys amb jocs de taula gegants i cooperatius, guinguetes de jocs i un espai de nadons, entre d’altres.

La mateixa tarda, abans no s’enlairin els globus, es farà una Gran Volada d’estels per als nens d’Igualada. El mateix divendres, un cop s’hagin enlairat els globus aerostàtics tindrà lloc un dels concerts del festival Anòlia, a càrrec del grup anoienc Les Pastes de la Iaia.

L’endemà dissabte 9 de juliol hi haurà el Night Glow, que animarà el santjoanenc Pep Callau. Abans hi haurà diferents activitats als Parc Central i després hi haurà concert de Sopa de Cabra.