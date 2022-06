La piscina d’estiu de Montbui ha començat una nova temporada de banys. Enguany incorpora com a nou servei la possibilitat de tenir connexió gratuïta a wifi. Els principals equipaments municipals disposen d’una xarxa sense fil. Les entrades individuals de dilluns a divendres no festius són gratuïtes pels més menuts (de 0 a 3 anys). Els nens i nenes de 4 a 17 anys paguen 3 euros; mateix preu pels jubilats, pensionistes, i les persones amb discapacitat. L’entrada ordinària és de cinc euros. Les entrades dels dissabtes, diumenges i festius, els preus són de 4 euros per als nens; de 4 a 17, també 4 euros. L’entrada per a majors de 18 anys en dies festius és de sis euros.