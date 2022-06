La candidata d’ERC a l’alcaldia d’Igualada, Alba Vergés, està establint contactes, sobretot amb conselleries de la serva formació, per tal de poder oferir alternatives de millora als ciutadans d’Igualada en la campanya electoral i en un hipotètic govern de la ciutat al qual aspira. En els darrers dies s’ha reunit amb el Conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent. Abans ho havia fet amb el responsable d’Interior, Joan Ignasi Elena. Amb Torrent va explorar vies de captació d’inversions i empreses a Igualada i també a la comarca de l’Anoia.

Vergés explica que «Igualada té un atur superior a la mitjana de Catalunya i a la mitjana de la província de Barcelona» i això, recorda, «comporta que segons dades del propi ajuntament d’Igualada, el 45% dels joves de la ciutat volen marxar a viure fora perquè no tenen oportunitats laborals ni tampoc accés assequible a l’habitatge».

A part de parlar amb el conseller Torrent, Vergés ha iniciat una ronda de trobades amb agents econòmics i empresarials, tant privats com públics, per explorar vies de captació d’inversions i empreses que generin «llocs de feina de qualitat, ben remunerats i que facin Igualada una ciutat d’oportunitats per a tothom». En aquest sentit Alba Vergés explica que «no ens podem permetre més anys que Igualada sigui a la cua de l’ocupació» i assegura que «el repte és gran però vull fer d’Igualada aquella ciutat capdavantera que va ser durant molts anys, una ciutat referent on es podia treballar i que generava oportunitats. Nosaltres, des d’Esquerra, estem convençuts que és possible, que ho volem fer i que ho farem. Per això estic iniciant una ronda de trobades que facin possible aquest progrés econòmic, empresarial i laboral d’Igualada, no podem esperar més».

Vergés ha destacat també que «l’alcalde d’Igualada no té bona relació amb el Govern de Catalunya i amb diverses organitzacions polítiques i això ho paguem tots els igualadins i igualadines» ja que «necessitem sumar, crear sinèrgies i complicitats i no pas estar constantment enfrontat amb tothom. L’alcalde d’Igualada ha de tenir bona relació amb els governs i captar inversions i empreses, però malauradament la realitat és una altra molt diferent i això és evident que resta potencialitat a Igualada». Vergés assegura que el territori i els seus actius econòmics tenen potencialitats i empenta per engegar nous projectes.