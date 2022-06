El col·lectiu Eixarcolant ha posat en marxa un nou servei de traçabilitat del producte alimentari, que és pioner a l’Estat, que pretén ser més clar en «el que hi ha darrere del que mengem».

«Aquest sistema d’avaluació permetrà a consumidors i consumidores informar-se sobre la sostenibilitat real dels productes que adquireixen», segons fonts del col·lectiu. El sistema s’ha posat en marxa al nou forn de Jorba, una instal·lació antiga que el col·lectiu gestiona des de fa una setmana.

Els paràmetres tractats figuren en un codi QR situat a l’etiqueta o al tiquet de compra. Entre d’altres, hi ha informació sobre si els escandalls de costos de cada producte amb informació dels percentatges corresponents a les diferents despeses, la llista d’ingredients emprats, la distància recorreguda per aquests, els noms dels diferents productors implicats i fins i tot un seguit de puntuacions i de colors que avaluen diferents aspectes com els factors ambientals i el preu just, entre d’altres.

Es tracta d’un sistema de traçabilitat inexistent fins ara i que pretén ser extrapolable a altres projectes del territori per tal que els diferents actors puguin ser transparents davant dels consumidors, segons han explicat fonts d’Eixarcolant.

L’entitat, sense ànim de lucre, treballa per transformar el model agroalimentari mitjançant l’ús de les plantes silvestres comestibles i de varietats agrícoles tradicionals. La gestió del forn de Jorba es fa gràcies a tot això i sobretot amb l’esforç de moltes persones i d’una xarxa de micromecenatge.

El forn de l’avinguda de Canaletes del poble de Jorba oferirà diferents productes de pa, tenint en compte els ingredients usats i respectant alguns dels productes que ja s’hi oferien, com ara les coques. El forn de Jorba té una terrassa, botiga, forn-obrador i zona de venda.

Entre els productes que es poden trobar al forn de Jorba hi ha les galetes de garrofa i fonoll, les coques de ceba i ortiga, les pizzes de ceba amb tomàquet i blet blanc, el pesto de ravenissa blanca, la crema de mató i fonoll, el pa de garrofa i avellanes, els pastissets amb fruites de temporada de varietats que no es troben als circuits comercials i el refresc de camamilla amb llimona.