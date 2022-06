Igualada és una de les ciutats amb més pilots censats per habitant

Igualada és una de les ciutats del món que té més pilots de globus aerostàtics per nombre d’habitants. Les darreres dècades s’ha consolidat a la conca d’Òdena un ecosistema d’empreses relacionades amb els globus que han convertit l’Anoia en centre d’activitat aerostàtica i en un referent en el de l’aerostació del sud d’Europa.

Actualment a Igualada hi ha 27 pilots de globus titulats, 31 globus censats, i tres empreses de vol en globus que duen a terme vols pràcticament diaris.

L’origen de tot plegat és el naixement, fa quaranta anys, de l’empresa fabricant de globus aerostàtics Ultramagic Balloons, situada a l’aeròdrom Igualada-Òdena. Després de creuar Àfrica en globus inspirats per la novel·la Cinc setmanes en globus de Jules Verne, un grup d’amics va fundar aquesta empresa, que actualment és l’única a tot l’Estat que fabrica globus d’aire calent i encapçala la fabricació mundial de globus, frec a frec amb la seva competidora mundial amb seu a Bristol, Anglaterra. Actualment, Ultramagic fabrica uns 100 globus cada any que exporta a 64 països de tot el món i té una plantilla de 65 treballadors.

Coincidint amb el Festival, l’empresa Ultramagic organitza una estada amb 17 joves del Regne Unit, Letònia, França, Itàlia, Bèlgica, Espanya i Catalunya interessats en el món dels globus, ja siguin pilots o participants en activitats de rescat o complementàries. A més a més de volar, els joves fan diverses activitats de lleure i de descoberta del territori, sempre amb l’objectiu de potenciar aquest esport entre el jovent. Al llarg de l’any Ultramagic disposa d’una escola de vol que forma anualment entre 7 i 8 pilots.

Fa més de trenta anys, els pilots Àngel Aguirre i Miquel Mesegué fundaven Globus Kon-Tiki, una de les empreses de vol en globus més importants de l’Estat que ofereix tot tipus de rutes i travesses arreu de Catalunya, com els Pirineus o la Costa Brava, i que a més de fer volar particulars té molta demanda d’empreses que volen fer activitats de team-building per als seus treballadors o bé oferir incentius a clients, col·laboradors o convidats. El seixanta per cent dels seus clients són de fora de l’Estat espanyol, principalment de la Xina i els Estats Units. Actualment tenen una flota de 7 globus, un equip format per una vintena de professionals, incloent-hi els monitors de seguiment per terra, i volen pràcticament cada dia de l’any.

Fa prop de vint anys naixia a l’Anoia una altra empresa de vol en globus: Camins de Vent, amb el pilot Xavier Aguilera al capdavant. A banda dels vols tradicionals ha ampliat la seva oferta per oferir vols per a persones amb mobilitat reduïda i gairebé tots els seus globus disposen de cistelles adaptades amb porta o bé amb cistelles amb vistes, on els passatgers poden volar asseguts mentre fan degustacions gastronòmiques. Camins de Vent té una plantilla de 10 treballadors, una flota de 6 globus i opera al voltant de 300 vols l’any que porten uns 2.000 passatgers en total.

Una tercera empresa de vol naixia fa cinc anys a Igualada de la mà del pilot Jordi Rodríguez: Anoia Balloons, d’unes dimensions més petites però que busca donar resposta a una demanda creixent. Anoia Balloons disposa de dos globus i realitza una quarantena de vols l’any amb una xifra aproximada de 300 passatgers anuals.

El fet que a Igualada hi hagi una empresa capdavantera en la construcció d’aparells fa que d’aquesta ciutat surtin iniciatives particulars, com per exemple la cistella que es presenta en l’edició d’enguany amb capacitat per a 28 persones i el pilot. Aquesta cistella ha estat fabricada a l’empresa Ultramagic. La cistella té una capacitat de 5,2 x 1,7 metres, es tracta de la cistella amb més capacitat que haurà volat mai a l’Estat espanyol. Fora del territori peninsular sí que n’han vist a volar de tan grans com aquesta. La mateixa empresa Ultramagic ja les ha començat a comercialitzar en països com Turquia i Egipte.

Dues d’aquestes cistelles Model C-14 s’enlairaran el dijous de l’European Balloon Festival al vol inaugural i portaran com a passatgers la pràctica totalitat de la plantilla de treballadors de l’empresa igualadina, formada per 65 persones.

Del 6 al 10 de juliol la capital de l’Anoia viurà l’European Balloon Festival, aquesta trobada de globus de mig món que és una de les més importants, pel que fa a participació, de les que s’organitzen a Europa.

L’European Balloon Festival està impulsat per l’Ajuntament d’Igualada i l’empresa fabricant de globus Ultramagic, i té el suport de les empreses de vol Globus Kon-Tiki, Camins de Vent, Anoia Balloons i el patrocini de Vitogas.