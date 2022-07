Igualada és una de les cinc ciutats escollides per participar en un projecte europeu que durant aquest any treballa per tenir una ciutat més jugable, inclusiva i sostenible. La xarxa és liderada per la ciutat italiana d’Udine, i, conjuntament amb Igualada, hi participen les ciutats de Jegalva (Letònia), Grosuplje (Eslovènia) i Lousa (Portugal). El projecte treballa perquè el joc s’entengui com una eina per promoure la inclusió, la participació, l’educació, la salut i el benestar, i una eina que pot marcar la diferència per millorar les ciutats del futur.

És el tercer cop que la xarxa europea Urbact escull Igualada per ser una de les ciutats participants d’aquests projectes. Del 7 al 9 de juliol la responsable de rebre els països que formen part del projecte serà la ciutat d’Igualada. En aquestes jornades hi ha programades diverses formacions, visites i activitats tant a Igualada com a Barcelona. Dijous a la tarda es farà la rebuda institucional a l’Ajuntament amb la posterior visita a la ludoteca de l’Espai Cívic Centre per tal de presentar el seu projecte pedagògic i recorregut a la ciutat. Divendres serà dedicat a formacions entorn de la innovació del joc a l’espai públic i les metodologies de participació del grup local, i a la tarda es participarà de les activitats infantils de l’European Balloon Festival organitzades pel Departament d’Infància al Parc Central. La jornada de dissabte es farà a Barcelona i tindrà la presència d’Emma Cortés, de l’Institut d’Infància i Adolescència de Barcelona, que exposarà els principals punts del pla de joc de la ciutat, diferents experiències de gamificació de l’espai públic i l’arquitectura en perspectiva de gènere. Amb l’intercanvi d’experiències i de formacions i l’establiment de xarxes entre les ciutats participants, el projecte vol augmentar la capacitat per respondre els reptes globals, promoure la inclusió, la solidaritat intergeneracional, la resiliència i els estils de vida saludables. La tinenta d’alcalde i regidora d’Infància, Carme Riera, destaca «la importància de la cultura del joc com a eina de cohesió, inclusiva, relacional i educacional». Riera n’ha subratllat que es tracta d’un projecte transversal ja que té la participació de tots els departaments de l’Ajuntament «i també de la ciutadania, entitats i el Consell dels Infants, que permeten una visió global».