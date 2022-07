Calaf arriba a un 82% de recollida selectiva un any després d'aplicar el porta a porta

La recollida selectiva a Calaf durant el primer any de porta a porta ha fer que un 82% dels residu generat es dipositi en les bosses de reciclatge, orgànica, paper i cartró, i assolit el 82%. Aquest percentatge només té en compte la recollida selectiva d'orgànica, paper i cartó, envasos, vidre i resta general. Durant l'any 2020, aquest valor era només del 32%. El govern calafí valora molt satisfactòriament el que canvi que ha suposat que en un any s'hagi multiplicat per 2,5 el nivell de reciclatge. Amb aquest 82% s'està per sobre de la mitjana que exigeix la UE i Calaf s'estalvia els pagaments per generar per sobre de valors que fixa la Generalitat.

La generació d'aquests residus el 2020 va ser de 1.535 tones, equivalent a 422 kg per habitant i any. Amb el porta a porta, aquesta xifra s'ha reduït fins a les 960 tones anuals, de manera que la generació per habitant va ser de 267 kg anuals. Per tant, s'ha reduït la generació de residus un 37%, també gràcies al porta a porta. L'Ajuntament està començant a estudiar i avaluar, amb l'assessorament de l'Agència de Residus de Catalunya, la implantació del pagament per generació. Aquest sistema afavoreix que aquelles famílies que generen menys residus, paguin menys, en aplicació del principi de qui contamina paga. A la comarca de l'Anoia és vol aplicar en fase experimental a quatre poblacions de baixa densitat de població, també amb experiència en el porta a porta. El porta a porta es va implantar el dia 25 de maig de 2021 i, en un any, s'ha millorat la recollida selectiva i s'han reduït considerablement els residus generats.