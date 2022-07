L’Ajuntament d’Igualada instal·la 45 contenidors de recollida de roba a la ciutat, amb la participació de Formació i Treball i Càritas. Per arribar a la instal·lació dels contenidors, Igualada i la formació ha signat un conveni. Als contenidors vermells es pot deixar tot tipus de peces de roba, calçat i complements, i també algunes peces de roba de la llar.

Els contenidors que s’han instal·lat a Igualada incorporen la tecnologia de sensors volumètrics, la qual permet dissenyar rutes més òptimes per als vehicle alhora de buidar els contenidors plens, sgons expliquen fonts muicipals. El sistema permet minimitzar l’emissió de contaminants.

Fonts de l’Ajuntament d’Igualada han explicat que el projecte social a través de la roba de rebuig que desenvolupa Formació i Treball és «una iniciativa de recuperació tèxtil, basada en criteris ètics i en un model d’economia solidària, verda i circular, que permet generar ocupació sostenible en el temps per a les persones en situació d’exclusió social o en risc de vulnerabilitat».

Després de la recollida dels contenidors la roba passa a la planta de Sant Esteve Sesrovires gestionada per la pròpia entitat, per iniciar un procés de selecció i classificació en funció de l’estat i la tipologia de les peces. Aproximadament el 55% del material recollit es prepara per a la seva reutilització, a través de la xarxa d’establiments propis Botiga Amiga amb Moda re-, o bé a través dels programes d’entrega social –mitjançant els quals es dona assistència a gairebé 3.000 famílies l’any-. Aquest projecte segueix un model d’economia circular que genera un triple impacte. A nivell social, ajudant a resoldre una necessitat social gràcies al lliurament de roba a famílies vulnerables. A nivell mediambiental reduint la generació de residus, ja que es converteixen en un recurs. I a nivell econòmic creant o bé consolidant llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social. També s’afavoreix l’impuls de botigues de segona mà.

El 40% de material tèxtil que no es pot utilitzar en el seu estat es destina per l’aprofitament de fibres en filatura de nous tèxtils o a la producció de productes per a la indústria de l’automòbil, aïllament, entre d’altres. El 5% restant són articles diversos denominats impropis, plàstic i paper, i tèxtil no reciclable -una part d’aquest volum es classifica i es reaprofita, mentre que un altra resulta en residu no aprofitable-.

L’establiment «Botiga Amiga amb Moda re-» es troba al carrer Sor Rita Mercader, 16 d’Igualada i s’hi poden trobar peces de roba de segona mà de tot tipus, que prèviament han estat recollides als contenidors distribuïts per t Catalunya.