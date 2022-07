Les llars d’infants municipals d’Igualada han tancat el període de matriculacions amb places vacants a totes les etapes. Aquest és un dels aspectes més destacats del balanç de matriculacions en aquests centres que hi ha a la capital de l’Anoia i que són de titularitat municipal, balanç que ha fet aquest dimecres la regidora d’Ensenyament, Patrícia Illa. En concret, segons ha exposat Illa, un cop finalitzat el període de matriculacions van quedar un total de 35 places sense ocupar a les escoles bressol igualadina. La regidora ha destacat que en van quedar de vacants en totes les etapes, tant de 0-1 anys (un total de 18 vacants), com 1-2 anys (10 vacants) i de 2-3 anys (7 vacants).

«Cap família igualadina s’ha quedat sense plaça una vegada efectuades les matriculacions», afirma la regidora Patrícia Illa

Un cop exposades les dades, Illa ha assegurat que «cap família igualadina s’ha quedat sense plaça una vegada efectuades les matriculacions». La regidora ha explicat també que fora de termini, i encara a dia d’avui, s’han seguit matriculant alguns infants de la ciutat.

En la presentació d’aquestes dades, la regidora d’Ensenyament ha exposat que les llars d’infants municipals de tot Catalunya no tenen un registre unitari. Així doncs, qualsevol persona pot preinscriure el seu fill o filla als milers de llars d’infants que existeixen. Un cop es formalitza la matriculació és quan s’escull la plaça.

Patrícia Illa ha remarcat que és molt important esperar a analitzar les dades un cop finalitzat el període de matriculació per veure com es reparteixen les places. La regidora ha lamentat que «grups polítics vulguin intoxicar amb informacions que no son certes que afirmen que no hi ha prou places a les llars d’Infants d’Igualada». Per a Illa, aquesta és «una informació que, a banda de no ser verídica, fa mal a les llars, a la ciutat i als igualadins».