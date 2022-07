El PSC de Cabrera ha escollit Salus Monteagudo com a candidat per recuperar l’alcaldia del municipi. Ha mantingut un intens debat polític amb el govern actual, que ha acabat als jutjats, amb una primera sentencia en contra de l’actual batlle.

Montegaudo ja va ser el darrer candidat. La decisió de tornar a presentar la mateixa cara com a cap de llista es va prendre a l’assemblea de l’agrupació local socialista. El 2019, tot i que guanyar les eleccions, un pacte entre ERC i Ciutadans, un edels únics que hi h ha hagut al país entre aquestes dues formacions, va impedir al PSC poder governar.

Un cop escollit, Salus Monteagudo ha explicat que «és un honor i tinc la il·lusió, les ganes, les idees i la capacitat per ser el proper alcalde de Cabrera de Cabrera d’Anoia». El PSC de Cabrera destaca que «vol transmetre als veïns i veïnes seguretat i compromís per desbloquejar Cabrera amb un projecte potent i transversal, on es trobi còmode tothom, per les properes eleccions Municipals del 2023». Montegaudo ja va ser alcalde de Cabrera del 2008 al 2009 i també entre el 2015 i el 2019.

Canvi a la llista de la Torre

El PSC de la Torre de Claramunt canviarà de cap de llista. L’assemblea ordinària de militants va escollir Carla Suárez Nieto, actual portaveu del grup municipal socialista des que Jose Martín va renunciar al seu càrrec per motius de salut fa un any i mig. Suárez creu que té possibilitats de guanyar i poder ser la primera dona a alcaldessa de la Torre.

Carla Suárez té 37 anys, està casada i és mare d’un nen. És llicenciada en Economia i va cursar un màster i postgrau en Hisenda Autonòmica i Local, ja que des de ben jove l’apassiona la política municipal. Ha alternat feines al sector privat fins al 2015 .