L'European Balloon Festival ha arrencat aquest dijous a primera hora amb unes condicions meteorològiques adverses per als vols en globus. Per això, l'organització ha decidit que només volessin els globus més petits i s'ha fet un trajecte curt i a baixa alçada. "Avui tenim unes condicions límit per volar en globus", relatava Àngel Aguirre, un dels pilots. La 26a edició del certamen, que s'allargarà fins diumenge, recupera tots els vols de matí i de tarda i també l'encesa nocturna de globus, després de dos anys de vols reduïts per la pandèmia. També s'ha presentat una cistella de gran format amb capacitat per a 28 passatgers, que finalment només s'ha pogut enlairar amb unes cordes lligades a terra, el que s'anomena un vol captiu.

A primera hora del matí, al voltant de les sis, els més matiners s'han apropat al Parc Central d'Igualada per veure com s'infla un globus aerostàtic, i les càmeres dels mòbils de centenars de persones han tret fum en el moment que el primer globus ha aconseguit aixecar el vol. L'European Balloon Festival, ha arrencat amb una trentena de globus aerostàtics provinents de països com Egipte, Turquia, Argentina, Anglaterra o Itàlia, tot i que el mal temps ha fet reduir el nombre d'aparells i s'ha suspès la part competitiva. Una de les novetats del festival d'enguany era la presentació d'una cistella de gran capacitat fabricada per l'empresa igualadina Ultramagic, amb 28 places per a viatgers, a més del pilot. Tot i que el globus no ha pogut volar per les condicions meteorològiques, els assistents al festival han pogut veure com s'enlairava la cistella -el globus estava lligat a terra amb unes cordes- amb un vol captiu amb algunes de les persones que s'han apropat a veure l'aparell. Després de dos anys celebrant el festival en format reduït a causa de la pandèmia, enguany es recupera la programació completa de tots els vols matinals i de tarda. A més, divendres tindrà lloc el Vol de Ciutat, on diferents globus s'enlairaran des de dues places cèntriques d'Igualada. Dissabte arribarà l'acte més multitudinari del festival, que concentra milers d'espectadors al Parc Central. Es tracta del Night Glow, una encesa nocturna dels globus que s'il·luminen per dintre al ritme de la música. La nit la tancarà un concert gratuït de Sopa de Cabra. El regidor de Sostenibilitat i Mobilitat de l'Ajuntament d'Igualada, Miquel Vives, ha celebrat que enguany es pugui recuperar la "plena normalitat" del certamen i ha afirmat que el festival "és un referent no només al país, sinó a tot el sud d'Europa". Vives també ha valorat que l'European Balloon Festival no s'hagi aturat mai malgrat la pandèmia, tot i que les anteriors edicions se celebressin en format reduït.