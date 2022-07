La nova mobilitat urbana que generarà l’obertura des de la variant sud d’Igualada al centre de la ciutat canvia el paper que fins ara tenien els carrers Misericòrdia i Cardenal Vives, que passaran a ser de doble sentit. Les obres, que aniran a càrrec de la Generalitat, adaptaran aquests carrers per a la connexió amb la Ronda Sud Igualada.

Amb la nova connexió d’Igualada amb la Ronda Sud, la ciutat guanyarà una nova entrada i sortida que millorarà de forma notable la seva mobilitat. De fet, aquesta nova connexió facilitarà la mobilitat de més de 4.000 vehicles que fins ara creuaven la ciutat des de les diferents entrades que ara hi ha, segons les previsions que han fet públiques els tècnics municipals.

Aquesta nova entrada i sortida de la ciutat cap a la Ronda Sud convertirà l’eix format pels carrers de Misericòrdia i de Cardenal Vives en un important vial de circulació, ja que seran els carrers que connectaran la ciutat amb aquest nou enllaç de la Ronda Sud.

La tinent d’alcalde, Carlota Carner, ha explicat que aquesta nova entrada a la ciutat implicarà una remodelació del carrer de la Misericòrdia i de Cardenal Vives que s’iniciarà aquest mes de juliol i anirà a càrrec de la Generalitat, que és qui fa la inversió de la connexió de la ciutat amb la Ronda Sud.

Carner ha recordat, a més, que aquesta actuació millorarà notablement la mobilitat d’aquesta zona on hi ha situats diferents punts d’activitat i serveis com el Campus Salut, el 4DHealth, el Mercat de la Masuca i els futurs pisos de lloguer assequible del carrer de Sant Carles.

L’actuació del carrer de Misericòrdia consistirà en l’eixamplament de les voreres per tal de donar-los l’amplada adequada tenint en compte que el carrer es convertirà en una via important de circulació. El projecte preveu reconvertir la via en doble sentit, a diferència d’ara que és unidireccional de nord a sud. Amb l’actuació també es millorarà l’arbrat que hi ha i, finalment, s’asfaltarà el ferm d’aquest carrer.

Pel que fa al carrer Cardenal Vives, que enllaça el passeig Verdaguer amb la Soledat, també passarà a ser de doble sentit. Les obres s’iniciaran en el tram intermedi del passeig Verdaguer, on s’inclourà una nova regulació semafòrica.