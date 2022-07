El primer European Balloon Festival postpandèmic va cloure ahir a la nit reunint 25.000 persones al Parc Central d’Igualada per veure en directe l’encesa nocturna de globus Night Glow, un espectacle de llum i color que deixa imatges espectaculars gràcies a la sintonia entre públic i pilots, que encenen els seus cremadors seguint els comptes enrere del públic per il·luminar les seves acolorides teles. La nit al Parc Central d’Igualada va acabar amb un concert de Sopa de Cabra, el primer del festival Anòlia.

Aquesta 26ena edició del festival europeu de globus era molt esperada per al públic i pels pilots després de dos anys d’haver-se hagut de celebrar en format reduït. 51 globus vinguts d’arreu del món han participat a la competició, una xifra que s’aproxima força als 57 globus participants el 2019.

En aquesta edició, les condicions meteorològiques han permès que es poguessin enlairar tots els vols programats, tan de matí com de tarda, tot i que divendres el vent va impedir que els globus poguessin sortir des de les places tal i com estava programat. Dissabte i diumenge, el temps ha estat més idoni i els anoiencs han pogut observar el vol simultani de globus més gran d’Europa. En el vol matinal de diumenge, ja fora de competició, el vent ha dut els globus a sobrevolar el centre d’Igualada i els pilots han pogut saludar, de ben a prop, els igualadins més matiners que observaven l’espectacle des de balcons i terrats.

L’organització fa un balanç molt positiu del festival ja que, tot i que les condicions meteorològiques no van ser les millors els dos primers dies, no s’ha hagut de cancel·lar cap vol, i destaquen especialment l’altíssima participació. Tots els vols, especialment els de tarda, han comptat amb un nombrós públic al Parc Central, que a més de viure els enlairaments dels globus han participat en les activitats familiars com els tallers i volades d’estels, la Ludomòbil i els jocs de punteria amb frisbees.

Carles Figueras, guanyador del festival

Des que dijous es va iniciar la competició, els cinquanta-un pilots participants han hagut d’anar realitzant diverses proves de vol, com la llebre o la diana, i aconseguir punts per a la classificació final. El pilot igualadí Carles Figueras, de l’equip Ultramagic, ha estat el campió de l’European Balloon Festival, pocs dies després de guanyar el campionat espanyol d’aerostació celebrat a Cadis. La segona posició ha estat per Josep Maria Lladó, també de l’equip Ultramagic Balloons, i en tercer lloc ha quedat la pilot Maria Luisa Cabañero, de Castella La Manxa, que pilotava el globus Instanet.