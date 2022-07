Poblacions de l’Anoia aposten per un model que faci pagar més a qui generi més residus

A partir del 2023, les famílies dels municipis de Carme, Castellolí, Jorba i Sant Martí de Tous tindran una taxa d’escombraries individualitzada, i acabaran pagant més o menys diners en funció de la quantitat de residus que generin.

És l’opció que ha triat el Consell Comarcal de l’Anoia, d’acord amb els respectius ajuntaments, per implementar a la comarca i afavorir encara més el reciclatge en uns municipis on, precisament, ja s’ha implementat el sistema porta a porta. De moment, s’aplicarà com a prova pilot en aquestes quatre poblacions durant un temps determinat, i començarà a comptabilitzar fiscalment a partir de l’1 de gener del 2023, tot i que l’import corresponent no quedarà repercutit fins al rebut del 2024.

El model de taxa justa vol premiar les famílies que reciclin més, i això es traduirà que una part de l’import de la taxa d’escombraries serà fixa i igual per a tothom, i una altra part serà variable, amb un import més o menys elevat segons els residus que generi cadascú.

L’import variable vindrà determinat pel nombre de lliuraments de les fraccions de resta, envasos i orgànica, que es comptabilitzaran segons el nombre de vegades que se’n fa ús mitjançant lectures del cubell que s’haurà deixat al carrer el dia que toqui (serà obligatori treure el cubell). A més, es vol fomentar al màxim la separació de l’orgànica, de manera que per cada cop que es tregui l’orgànica hi haurà una bonificació superior a les altres. Serà de 0,35 euros.