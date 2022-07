Castellví instal·la un petit aerogenerador al terrat de l’Ajuntament per fer una prova pilot, una experimentació que pretén contribuir a autoabastir les instal·lacions municipals i constituir una comunitat energètica.

El rendiment del petit molí de vent s’avaluarà diversos mesos per veure’n la producció en diferents èpoques de l’any segons les condicions climàtiques del municipi. La potència de l’aparell instal·lat és de 600W i es monitoritzarà a través de l’aerogenerador i d’un anemòmetre la corba de potència de producció vs. velocitat del vent. Més endavant, segons han explicat fonts municipals, «es determinarà, en funció del preu de mercat i de la producció de l’aparell, si és viable econòmicament implementar aquesta tecnologia de petits aerogeneradors al municipi en un futur proper».

L’alcalde, Adrià Camino, afirma que «la generació d’energia i l’autoconsum sostenible són les tasques pendents dels municipis arreu del país» i Castellví de Rosanes vol posar fil a l’agulla. En aquest sentit, Camino explica que «estem treballant en un projecte que consta d’instal·lacions fotovoltaiques i mini eòliques a les cobertes dels edificis municipals i espais públics per cobrir l’autoconsum d’energia de tots els edificis municipals i de l’enllumenat públic». «La idea principal del projecte és generar suficient energia per cobrir els consums elèctrics de tots els edificis municipals i enllumenat públic, així com poder subministrar energia als veïns perquè puguin cobrir el seu consum privat amb un eventual excedent», afegeix l’alcalde, amb la vista posada en la creació d’una comunitat energètica local.

«És un projecte molt innovador i ambiciós que, esperem que comporti l’autosuficiència energètica sostenible a tot el municipi», assegura.