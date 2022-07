L’estudi informatiu per a la supressió del pas a nivell de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Igualada ha sotit avui a informació pública, amb la qual cosa s'avença en la realització d'una obres plantejades des de fa anys. Avui s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A partir de demà, s’obre un període de 30 dies hàbils perquè particulars, entitats i institucions puguin analitzar-lo i presentar, si s’escau, propostes i al·legacions.

L’objectiu d’aquesta actuació és eliminar l’actual pas a nivell que hi ha a l’avinguda Montserrat i, a partir d’aquest punt, realitzar la integració urbana del ferrocarril fins a l’estació. La proposta és el soterrament de l'últim tram de la línia, entre Vilanova del Camí i Igualada. L’estudi ha aprofitat tots els treballs previs, segons han explicat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat, per actualitzar-los i ampliar l’actuació prevista en el seu moment.

El soterrament suposa, també una nova estació. Actualment, el tren i els busos ja compateixen un espai. Ara es planteja la construcció d’un espai intermodal, on confluirien la línia dels ferrocarrils, diferents línies d’autobusos, taxis, bicicletes i altres serveis de micromobilitat. En aquest sentit, l’estudi ha tingut en compte una visió a curt i a mig-llarg termini a fi d’integrar l’estació d’autobusos i un possible nou aparcament soterrat per a uns 200 vehicles (inclosos vehicles elèctrics i per a persones amb mobilitat reduïda), per tal de facilitar l’intercanvi modal.

Proposta d'urbanització

L’actuació inclou també la recuperació de l’espai urbà en superfície. En aquest sentit, es podrà donar continuïtat al passeig de Mossèn Jacint Verdaguer i endreçar l’entorn integrant la urbanització de l’avinguda Montserrat i el pont de la Riera d’Òdena, ampliant la passarel·la de vianants i recuperant l’espai de l’antiga traça al costat de l’escola.

Fonts de Ferrocarrils han explicat que l'empresa pública "estudiarà i consensuarà conjuntament amb el territori qualsevol proposta de modificació de l’actual servei de la línia Llobregat-Anoia" per tal de presentar formalment les propostes de millora. En aquest sentit, qualsevol millora en aquesta línia s’ha de produir amb l’entrada en servei de la connexió de les línies Llobregat-Anoia i Vallès, a partir de 2027, una actuació que ha començat ara i que, un cop finalitzada, permetrà reconfigurar l’actual servei Llobregat-Anoia per a fer-lo més competitiu. "Des de Ferrocarrils s’encetaran tots els debats que siguin necessaris per pactar la millor proposta possible per al Llobregat i al Bages", assenyalen les mateixes fonts .

La prioritat de l’actual Contracte Programa de Ferrocarrils 2022-2026 és ampliar la connexió metropolitana de la línia Llobregat-Anoia amb la penetració dins de Barcelona, amb les tres noves estacions a Hospital Clínic, Francesc Macià i Gràcia; també realitzar les integracions urbanes del ferrocarril dins de les ciutats de Manresa i Igualada, amb la construcció de noves estacions i la millora de la intermodalitat; i al ramal Manresa, ampliar la línia cap al Parc de l’Agulla. En aquest àmbit, a més, el Govern també té en estudi els perllongaments cap a Súria i Sallent.