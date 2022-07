ERC posa de manifest que segons les dades del ministeri d’Hisenda, Igualada es la segona amb més deute per habitant del país. La capital de l’Anoia també és la ciutat més endeutada de tota la província de Barcelona. Les dades oficials del ministeri demostren que el deute de l’ajuntament d’Igualada ha crescut en els últims anys, malgrat que la capital de l'Anoia és la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya, tal i com han explicat fonts d'Esquerra Republicana d’Igualada.

Segons els republicans, “es fa molt difícil d’entendre com pot ser que tenint els impostos més cars de Catalunya i, per tant, ingressant més diners que ningú amb els impostos que paguem tots els igualadins i igualadines siguem la segona ciutat més endeutada de Catalunya”. En aquest sentit des d’ERC apunten que “ciutats mitjanes com la nostra han reduït molt més el deute, han cobrat menys impostos i han invertit més que Igualada i això ho pot comprovar qualsevol ciutadà buscant-ho a internet” i posen els següents exemples de ciutats, totes elles han reduït més el deute que la ciutat d’Igualada i cobren menys impostos. En aquest sentit, els republicans fan una llista en la que indiquen que Esplugues de Llobregat ha reduït el deute un 50% i cobra un 30% menys d'IBI, que Figueres ha reduït el deute un 40% un 30% menys d'IBI, que Vilafranca del Penedès, ha reduït el deute un 47% i cobra un 36% menys d'IBI. En altres, com Olot o Tortosa, encara hi ha més reducció del deute i un IBI que és un 40% o més inferior al d'Igualada.

ERC Igualada demana al govern municipal de Marc Castells una gestió “molt més eficient” dels recursos públics i deixar de gastar tants recursos amb actes que no tenen retorn a la ciutat "com per exemple una inauguració de dues hores que va costar 35.000 euros o un concurs d’idees pel barri del Rec que va costar 200.000 euros i que no ha servit absolutament per a res”, segons ha exposat la candidata Alba Vergés.